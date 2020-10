Adverity als Gartner Cool Vendor anerkannt

Neuer Bericht würdigt Adverity als innovatives Marketing Data- und Analytics-Unternehmen

Adverity, ein führendes Unternehmen im Bereich Marketing Data Intelligence, wird in von Gartner als “Cool Vendors in Marketing Data and Analytics” gewürdigt.

Der neue Gartner-Bericht ist Teil der Cool Vendor-Reihe, die innovative Anbieter, Produkte und Dienstleistungen hervorhebt. Er würdigt insgesamt fünf "Marketing Data Management-, Analysis- und Data Delivery-Anbieter, die beispielhaft für Fortschritte im Bereich Marketing Analytics sind."

Die Adverity Plattform hebt sich hervor durch ihre Fähigkeit, alle Daten zu integrieren und zu visualisieren, um die Marketingleistungen zu analysieren, sowie proaktiv Empfehlungen zu geben, die durch Analysen aller Daten in multiplen Marketing Quellen beobachtet wurden. Die erweiterten Analysefunktionen sowie die Eignung der Plattform für weniger technische Benutzer wurden ebenso untersucht. Im Abschnitt „Für wen ist es relevant?“ der Analyse wird festgestellt, dass Adverity für Marketing Teams von Interesse ist, die die Effizienz der Ausgaben über Kanäle hinweg steigern oder Ausgaben über Kanäle und Taktiken hinweg verschieben möchten, sowie für Agenturen, die Ausgaben über mehrere Kundenkonten hinweg analysieren möchten.

Dazu Alexander Igelsböck, CEO und Mitbegründer von Adverity: “Wir freuen uns, im Gartner-Bericht ‚Cool Vendors in Marketing Data and Analytics‘ gewürdigt zu werden. Anerkennungen wie diese tragen dazu bei, unsere Position als führende Plattform für Marketing Data Intelligence weiter auszubauenund bestätigt uns in unserer Vision, die Marketingwelt mit intelligenten Daten zu revolutionieren, damit Marketing Teams besser analysieren können, wie sie zum Erfolg ihres Unternehmens beitragen.“

Die anerkennende Erwähnung rundet einen sehr positives Q3 für Adverity ab. So konnte das Unternehmen seine führende Position im „Momentum Grid“-Bericht für ETL-Tools im G2 Fall 2020 Report beibehalten, mit spezieller Anerkennung in den Bereichen Marketing Analytics, ETL-Tools, Datenvisualisierung und Datenintegration.

Gartner Disclaimer:

Gartner befürwortet keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in unseren Forschungspublikationen aufgeführt sind, und rät Technologieanwendern nicht dazu, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Gartners Forschungspublikationen enthalten die Ansichten der Gartner-Forschungsorganisation und sollten nicht als Tatsachenaussagen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr in Bezug auf seine Forschung ab, einschließlich der Gewähr für die Marktgängigkeit oder Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck.

About Adverity

Adverity ist eine intelligente Marketing Analytics Platform und darauf spezialisiert, daten-gestützte Marketingteams bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen und die Performance zu verbessern – und das schneller und einfacher. Adverity verwandelt Daten aus separaten Silos in anwendbare Insights und vereinfacht die Darstellung des Return on Investment von Multichannel-Marketingausgaben.

Unsere Anbieter-unabhängige End-to-End-Plattform automatisiert die Integration von Daten aus vielen verschiedenen Quellen und liefert einen zentralisierten Überblick über die Marketingperformance im gesamten Unternehmen. Dank wirkungsvoller Daten-Visualisierungen macht Adverity den tatsächlichen Einfluss von Marketingaktivitäten auf das Gesamtgeschäft deutlich und verbessert die Leistungsfähigkeit durch das Aufzeigen neuer Echtzeit-Möglichkeiten, wie das Wachstum mit Augmented Anayltics gestärkt werden kann. Mehr dazu auf Adverity.com.

