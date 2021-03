Adverity behauptet sich erneut als Momentum Leader im G2-Bericht Frühling 2021

Die Marketing Intelligence-Plattform gilt weiterhin als vertrauenswürdige Wahl für Unternehmen in den Kategorien Business Intelligence-Software für kleine Unternehmen, ETL-Tools für den Mittelstand, Marketing Analytics und Datenvisualisierungssoftware

Adverity, eine führende Plattform für Marketing-Data-Intelligence, wurde im G2-Bericht Frühling 2021 zum wiederholten Mal als einer der fünf führenden Anbieter von ETL-Tools und Datenvisualisierungssoftware ausgezeichnet.

Weitere Nennungen folgten in den beiden neuen Kategorien; Business Intelligence-Software für kleine Unternehmen - mit einer überragenden Zufriedenheitsbewertung, wodurch der Beste in dieser Grid Kategorie übertroffen wurde - und ETL-Tools für den Mittelstand; in beiden Fällen wurde eine Einstufung in den Top-5 der Grid Bewertung erreicht.

Adverity setzt damit seinen Erfolg im Grid Bericht für Business Intelligence fort und hat sich von einem High Performer im G2-Sommerbericht 2020 zu einem führenden Lösungsanbieter entwickelt, der eine höhere Zufriedenheitsbewertung aufweist, als der Beste in dieser Kategorie.

Sowohl im Grid-Bericht für E-Commerce-Datenintegrationssoftware, als auch in dem für Big Data-Integrationsplattformen erhält das Unternehmen eine Top-5-Platzierungen als High Performer - im zweiten Bericht glänzte es sogar mit der höchsten Kundenzufriedenheitsbewertung in dieser Kategorie.

Mit dem neuesten Bericht titt Adverity auch in die Top-10-Grid-Berichte für Datenvisualisierungssoftware im Mittelstand ein und wird in der Grid-Bewertung für Business Intelligence-Software im Mittelstand als High Performer eingestuft.

Alexander Igelsböck, CEO und Co-Gründer von Adverity, kommentiert: „Es ist ein Privileg, wieder als führender Anbieter in den G2-Berichten genannt zu werden, da es direkt widerspiegelt, dass unsere Plattform Unternehmen jeder Größe dabei hilft datenorientierter zu werden - was im heutigen Geschäftsumfeld von entscheidender Bedeutung ist. Die Bewertung repräsentiert die Meinung von echten Anwendern und bestätigt unser Engagement für eine hohe Kundenzufriedenheit mit unserer Plattform. Viele Unternehmen priorisieren gerade ihre Data Intelligence-Vorhaben und wir unterstützen sie dabei ihre Fähigkeiten weiter auszubauen.“

G2 Grid Berichte werden vierteljährlich veröffentlicht und verifizierte Nutzer verfassen dabei die Produktvergleiche auf Basis der Marktpräsenz und Zufriedenheitsbewertung. Die überprüften Nutzerbewertungen liefern eine eindeutige und zielgerichtete Beurteilung, um mehrere Kategorien eines einzelnen Faktors für ein Produkt oder eine Software zu evaluieren. Die G2 Plattform hat über eine Million unabhängige Nutzerbewertungen und wird jeden Monat von über fünf Millionen Personen besucht.

Besuchen Sie hier das G2-Profil von Adverity, um zu sehen, wie Adverity es geschafft hat, in den Frühjahr 2021-Berichten von G2 einen so hohen Rang einzunehmen.

Adverity wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wien sowie Niederlassungen in London und New York.

Über Adverity

Adverity ist eine intelligente Marketing Analytics Plattform, die darauf spezialisiert ist datengetriebenen Marketingfachleuten bessere Entscheidungen zu ermöglichen und die Marketingperformance spürbar zu verbessern – und das schneller und einfacher. Adverity wandelt isolierte Daten in umsetzbare Erkenntnisse um und vereinfacht die Darstellung des Return on Investment von Multichannel-Kampagnen.

Unsere Anbieter-unabhängige End-to-End-Plattform automatisiert die Datenintegration aus hunderten verschiedenen Quellen und liefert einen zentralisierten Überblick der Marketingleistung im gesamten Unternehmen. Dank leistungsstarker Datenvisualisierungen und Augmented Analytics gibt Adverity einheitliche und umfassende Einblicke über ihre Marketingaktivitäten, beschleunigt die Entscheidungsfindung und deckt die wahren Echtzeit-Potenziale auf, um Ihr Wachstum zu stärken.

