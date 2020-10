Aegon beendet Aktienrückkaufprogramm

Der niederländische Finanzdienstleister Aegon N.V. (ISIN: NL0000303709) hat das am 17. September 2020 angekündigte Aktienrückkaufprogramm beendet. Zwischen dem 1. Oktober 2020 und dem 27. Oktober 2020 wurden 24.028.645 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 2,4554 Euro je Aktie erworben.

Der Rückkauf fand statt, um den Verwässerungseffekt durch die Ausgabe der Zwischendividende 2020 in Form einer Aktiendividende zu kompensieren. Die erworbenen Aktien sollen künftig wieder als Aktiendividende zur Ausschüttung kommen.

Aegon schüttete am 18. September 2020 (Ex Dividenden Tag war der 21. August 2020) eine Zwischendividende in Höhe von 0,06 Euro an seine Aktionäre aus. Die Aktionäre hatten die Wahl zwischen einer Ausschüttung in bar oder in Form von Aktien. 48 Prozent der Aktionäre entschieden sich für die Aktiendividende.

Aegon zahlt seine Dividende normalerweise auf halbjährlicher Basis aus. Auf die Zahlung einer Schlussdividende für das Jahr 2019 wurde in diesem Jahr verzichtet. Die Zwischendividende für das Jahr 2019 betrug 0,15 Euro.

Redaktion MyDividends.de