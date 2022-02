Aegon steigert die Dividende

Der niederländische Finanzdienstleister Aegon N.V. (ISIN: NL0000303709) wird am 6. Juli 2022 eine Schlussdividende in Höhe von 9 Eurocent an die Aktionäre ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Ex-Dividenden Tag ist der 2. Juni 2022. Die Hauptversammlung findet am 31. Mai 2022 statt.

Aegon zahlt seine Dividende normalerweise auf halbjährlicher Basis aus. Da bereits eine Zwischendividende in Höhe von 0,08 Euro an die Aktionäre ausgeschüttet wurde, liegt die Gesamtdividende für 2021 bei 0,17 Euro, eine Anhebung um 5 Eurocent im Vergleich zum Vorjahr. Beim derzeitigen Aktienkurs von 4,97 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,42 Prozent. Aegon plant eine Anhebung der Dividende bis zum Jahr 2023 auf rund 0,25 Euro je Aktie, wie bereits im Dezember berichtet wurde. Das Unternehmen erzielte im vierten Quartal des Jahres 2021 einen Ertrag von 526 Mio. Euro nach einem Gewinn von 271 Mio. Euro im Vorjahr, wie ebenfalls am Mittwoch mitgeteilt wurde. Redaktion MyDividends.de