Aeolus gibt Beförderungen im Management bekannt

Aeolus Capital Management Ltd. („Aeolus“) gab heute Beförderungen im oberen Management und die Aufnahme neuer Mitglieder in die Aeolus-Partnerschaft bekannt.

Mit sofortiger Wirkung wird Andrew Bernstein (Managing Partner und Co-Head of Portfolio Management) Chief Executive Officer von Aeolus. Ebenfalls mit sofortiger Wirkung wurden Chris Grasso (Managing Partner und Co-Head of Portfolio Management) und Trevor Jones (Managing Partner) zu Co-Chairmen des Vorstands gewählt.

Die Herren Bernstein, Grasso und Jones bilden seit Januar 2017 ein Management-Komitee, das im Namen des Vorstands das Tagesgeschäft und die strategische Führung von Aeolus beaufsichtigt. Nach diesen Ankündigungen bleibt die Funktion des Management-Komitees unverändert. Die Herren Bernstein und Grasso werden auch weiterhin als Co-Heads of Portfolio Management tätig sein.

Frank Fischer (Partner und Chief Analytics Officer), der seit 2006 bei Aeolus tätig ist und eine wichtige Führungsrolle innerhalb des Unternehmens spielt, wurde mit sofortiger Wirkung in den Vorstand gewählt.

Henry Kingham (Portfolio Manager) und Daina Casling (General Counsel und Chief Compliance Officer) wurden in Anerkennung ihres Beitrags zum Unternehmen seit ihrem Beitritt in 2017 bzw. 2018 zu Partnern ernannt. Herr Kingham und Frau Casling treten einer insgesamt acht Personen umfassenden Partnerschaft bei, zu der auch Evan Winters (Partner und Portfolio Manager) und Jason McAlpine (Partner, Chief Operating Officer und Chief Financial Officer) gehören, die in 2015 bzw. 2016 als Partner beigetreten sind.

Seit Anfang 2017 befindet sich Aeolus mehrheitlich im Besitz von Unternehmen, die von der Elliott Management Corporation und den Geschäftsführern von Wand Partners kontrolliert werden. Aeolus hat in dieser Partnerschaftsstruktur Erfolg gehabt und sein Franchise gestärkt, indem es unter herausfordernden Marktbedingungen eine robuste risikobereinigte Leistung erbrachte, seine Investorenbasis diversifizierte und weiterhin die Deckungsbedürfnisse seiner Handelspartner auf den Rückversicherungs- und Retrozessionsmärkten erfüllt. Die oben genannten Beförderungen im Management und der Ausbau der Partnerschaft werden es Aeolus ermöglichen, seine Führungsposition in der Branche in einem zunehmend attraktiven Marktumfeld zu festigen und auszubauen.

Aeolus Capital Management Ltd. verwaltet Kapital im Namen von Investoren, die ein Interesse an den hochwertigen risikobereinigten Renditen und Diversifizierungsvorteilen haben, die aus der Investition in den Markt für Katastrophenrückversicherungen und Retrozession entstehen. Aeolus hat seinen Sitz auf Bermuda, einem globalen Rückversicherungsmarkt, und verwaltet im Auftrag institutioneller Anleger weltweit ein Vermögen von über 4 Milliarden US-Dollar.

Elliott Management Corporation verwaltet ein Vermögen von etwa 40,2 Milliarden US-Dollar. Der Vorzeigefonds des Unternehmens, Elliott Associates, L.P., wurde 1977 gegründet und ist damit einer der ältesten kontinuierlich verwalteten Fonds seiner Art. Zu den Investoren der Elliott-Fonds gehören Pensionspläne, Staatsfonds, Einrichtungen zur Kapitalausstattung, Stiftungen, Dachfonds und Mitarbeiter des Unternehmens.

Wand Partners Seit seiner Gründung 1985 hat sich Wand Partners vor allem auf spezielle Finanzdienstleistungen, insbesondere Versicherungen, konzentriert. Im Laufe der Jahre hat Wand erfolgreich fünfzehn Plattformunternehmen in der Versicherungsbranche gesponsert und in diese investiert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200617005855/de/

Aeolus Investor Relations

Steve Wells, +1 441 405 4847

investorrelations@aeolus.com

Rubenstein

Steve Murray, +1 631 697 5621

smurray@rubenstein.com

Haggie Partners

David Haggie, +44 (0)20 7562 4444

david@haggie.co.uk