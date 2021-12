Nach monatelanger gemeinsamer Entwicklungsarbeit meldeten Aerogen® (Galway, Irland) und CanSinoBIO (SSE: 688185, HKEX: 06185) (Tianjin, China) eine Entwicklungs- und Vertriebspartnerschaft für die inhalative Verabreichung des neuartigen rekombinanten Coronavirus-Impfstoffs Convidecia™ von CanSinoBIO. Dabei wird die proprietäre Aerogen-Vibrationsmembrantechnologie zur Wirkstoffabgabe über Aerosole eingesetzt.

Der aerosolierte Impfstoff wird über einen Becher-Dispenser direkt in den Atemweg des Patienten eingebracht. Dieser Weg bildet den natürlichen Infektionsweg des COVID-19-Atemwegsvirus nach und kann durch die Erzeugung einer Schleimhautimmunität zusätzliche Vorteile bringen.

Die Zwischenergebnisse der von CanSinoBIO durchgeführten klinischen Phase-3-Studien haben gezeigt, dass Convidecia™ 14 Tage nach der Einzeldosis-Impfung eine Wirksamkeit von 95,47 % bei der Vorbeugung schwerer Erkrankungen aufweist.1

Die Einbringung des Impfstoffs durch Inhalation als Aerosol erfordert ein wesentlich geringeres Impfstoffvolumen und bietet daher die Möglichkeit, viel mehr Patienten kostengünstig den CanSinoBIO-Impfstoff zu verabreichen, als dies mit einer Injektion möglich gewesen wäre.2

John Power, CEO und Gründer von Aerogen, sagte: “Die Welt braucht jetzt dringend eine wirksame, kostengünstige, global skalierbare und weltweit zugängliche Lösung für Massenimpfungen. Die bahnbrechende Entwicklung von Aerogen und CanSino hat ein System hervorgebracht, das all diese Anforderungen erfüllt und eine Impfkapazität in der Größenordnung von Milliarden hat.”

Dr. Xuefeng YU, Chairman und Chief Executive Officer von CanSinoBIO, kommentierte: “Unsere Partnerschaft mit Aerogen begann 2013, und seit fast einem Jahrzehnt haben wir die Möglichkeiten der Verabreichung von Medikamenten über Aerosole stetig weiterentwickelt. Die innovative Entwicklung der inhalativen Verabreichung des Impfstoffs COVID-19 belegt den Erfolg unserer gemeinsamen Bemühungen. Es ist erwiesen, dass der aerosolierte Impfstoff die Schleimhautimmunität stimulieren und das Übertragungsrisiko erheblich senken kann. Dies könnte eine Lösung für den raschen Aufbau eines Massenimmunschutzes sein und das Ende der Pandemie beschleunigen.”

CanSinoBio bereitet derzeit einen Antrag auf Marktzulassung in China vor. Weitere klinische Studien für andere Länder befinden sich in Vorbereitung.

Zu den kommerziellen Bedingungen der Partnerschaft wurden keine Angaben gemacht.

Über CanSinoBIO

CanSinoBIO (SSE: 688185, HKEX: 06185) wurde 2009 gegründet und engagiert sich in der Erforschung, Herstellung und Vermarktung innovativer Impfstoffe für China sowie für die öffentliche Gesundheit weltweit. Das Unternehmen verfügt über die fünf integrierten Plattformtechnologien adenovirusbasierte Vektoren, Konjugation, Proteindesign und Rekombination, Formulierung und mRNA. Bis heute hat CanSinoBIO eine robuste Pipeline von 17 Impfstoffen zur Vorbeugung von 12 Krankheiten aufgebaut, darunter der neuartige rekombinante Coronavirus-Impfstoff (Adenovirus-Typ-5-Vektor) mit einer bedingten Zulassung im Jahr 2021 und der im selben Jahr zugelassene Meningokokken-Konjugatimpfstoff der Gruppen A und C (CRM197).

Über Aerogen

Aerogen ist weltweit führend bei der Verabreichung von Medikamenten in Aerosolform in der Akutversorgung. Aerogen Solo ist eine Technologie3 zur Verabreichung von Medikamenten in Form von Aerosolen in einem geschlossenen System, das für die einmalige Verwendung bei einem Patienten vorgesehen ist und die Übertragung von patientenverursachten infektiösen Aerosolen während der Beatmung minimiert4-9. Als einziges weltweit verfügbares geschlossenes System wurde die Aerogen-Technologie bei der Behandlung von über 14 Millionen Patienten in 75 Ländern weltweit eingesetzt. Sie spielt eine entscheidende Rolle in Notaufnahmen und Intensivstationen10.

