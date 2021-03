Ärztepräsident Reinhardt: 'Jo-Jo-Dauerlockdown zermürbt die Menschen'

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesärztekammer-Präsident Klaus Reinhardt fordert, bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie vermehrt auch andere Möglichkeiten als den Lockdown in den Blick zu nehmen. "Der monatelange Jo-Jo-Dauerlockdown zermürbt die Menschen. Er darf nicht unsere einzige Antwort auf die dritte Corona-Welle sein", sagte Reinhardt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Donnerstag).

"Es gibt vielversprechende Ansätze, die sogar in Teilen Schritte zur Rückkehr in die gesellschaftliche Normalität ermöglichen." Städte wie Tübingen oder Rostock, zeigten wie es gehe, sagte Reinhardt. "Sie kombinieren kostenlose Schnelltests mit lokalen Lockerungen." In Bezug auf den damit verbundenen breiten Einsatz von Schnelltests sagte er: "Zusammen mit einer schnellen Durchimpfung der Bevölkerung

- und dafür brauchen wir dringend mehr Impfstoff sowie eine

effektivere digitale Kontaktnachverfolgung - wäre das eine echte Alternative zum Hin und Her der vergangenen Monate."

Auch der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, sagte dem

RND: "Zügiges Durchimpfen der Bevölkerung, das zeigt der Blick in andere Länder, ist die einzige Möglichkeit, die Pandemie in den Griff zu bekommen." Die niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen würden bei steigenden Mengen von Impfstoffen den entscheidenden Beitrag leisten, die Pandemie zu besiegen. "Damit wird den Bürgerinnen und Bürgern die Normalität zurückgebracht."

Auch etwa Bayern hatte angekündigt, Öffnungsschritte in mehreren Modellregionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 nach Ostern unter anderem mithilfe eines Testkonzepts erproben zu wollen./thn/DP/zb