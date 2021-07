AES wird eine stabile Dividende ausschütten

Der amerikanische Energiekonzern AES Corporation (ISIN: US00130H1059, NYSE: AES) wird eine konstante Quartalsdividende von 0,1505 US-Dollar je Aktie ausschütten, wie am Montag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 16. August 2021. Record date ist der 2. August 2021.

Auf ein Jahr hochgerechnet schüttet AES 0,602 US-Dollar je Aktie aus. Somit errechnet sich basierend auf dem aktuellen Börsenkurs von 23,58 US-Dollar (Stand: 19. Juli 2021) eine Dividendenrendite von 2,55 Prozent. Seit 1991 wird eine Dividende ausgeschüttet.

Der Firmensitz von AES befindet sich in Arlington im US-Bundesstaat Virginia. Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2021 erzielte der Konzern einen Umsatz von 2,64 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,34 Mrd. US-Dollar), wie am 6. Mai berichtet wurde. Dabei stand ein Verlust von 148 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 144 Mio. US-Dollar im Vorjahr in den Büchern.

Seit Jahresanfang 2021 weist die Aktie auf der derzeitigen Kursbasis an der Wall Street ein Kursplus in Höhe von 0,34 Prozent auf und die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 16,23 Mrd. US-Dollar (Stand: 19. Juli 2021).

Redaktion MyDividends.de