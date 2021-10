AEye und Intetra präsentieren fortschrittliche Mautautomatisierungsfunktionen auf dem ITS World Congress

Der softwaredefinierte LiDAR von AEye ermöglicht eine verbesserte Erkennungsgenauigkeit – Maximierung der Leistung bei allen Licht-, Wetter- und Verkehrsbedingungen

ITS World Congress – AEye, Inc. (NASDAQ:LIDR), der weltweit führende Anbieter von adaptiven, leistungsstarken LiDAR-Lösungen, und Intetra, ein führender Anbieter von End-to-End-Lösungen für Intelligent Transportation Systems (ITS) und Electronic Toll Collection Systems (ETC), gaben bekannt, dass sie auf dem ITS World Congress gemeinsam fortschrittliche Mautautomatisierungsfunktionen präsentieren werden. Die Unternehmen demonstrieren, wie die fortschrittlichen Feedbackschleifen und optimierten Scanmuster des 4Sight™ M LiDAR von AEye eine hochauflösende Erkennung in Mautgebieten unabhängig von Fahrzeugtyp, Geschwindigkeit, Verkehrsfluss, Licht- oder Wetterbedingungen ermöglichen. Um eine Demonstration des LiDAR von AEye zu sehen, besuchen Sie den Intetra-Stand Nr. B5431 vom 13. bis 15. Oktober auf dem ITS World Congress in Hamburg, Deutschland.

Intetra entwirft, baut, integriert und implementiert ITS- und ETC-Technologie, die auf die Bedürfnisse von Verkehrsbehörden zugeschnitten ist. Dazu gehören elektronische RFID-Mautsysteme, die in der Vergangenheit Kameras, Sensoren, Beleuchtungssysteme und Back-End-Software verwendet haben, um die betriebliche Effizienz und den Komfort der Mauterhebung zu erhöhen. Auf dem ITS World Congress zeigt Intetra, wie es mit dem adaptiven Festkörper-LiDAR von AEye die Genauigkeit der Erkennung von Mautgebühren weiter verbessern kann.

LiDAR ist der einzige deterministische Sensor, der die spezifischen Daten liefert, die für ITS-Anwendungen benötigt werden, da er präzise feststellen kann, wohin sich ein Objekt bewegt (Vektor und Geschwindigkeit). Der LiDAR von AEye geht noch einen Schritt weiter und bietet einen intelligenten Hochleistungs-LiDAR, der die Anpassung der Scanfunktionen für jede ITS-Anwendung ermöglicht.

„Als additiver Sensor mit integrierter Intelligenz ist der LiDAR von AEye in der Lage, sein Scanmuster in Echtzeit anzupassen, um ihn an verschiedene Umgebungs- und Verkehrsbedingungen zu optimieren – ein Wendepunkt für automatisierte Mautanwendungen“, sagte Kamil Alpaydin von Intetra. „Diese Software-Definierbarkeit ist der Schlüssel zur Erzielung einer optimalen Leistung für jeden Mautanwendungsfall und bietet ein Maß an Effizienz und Sicherheit, das mit Kameras allein nicht möglich ist.“

„Wir sind stolz darauf, unsere Lösung mit Intetra zu präsentieren, einem ITS-Systemintegrator, der für seine herausragenden Leistungen bei der Bereitstellung erstklassiger elektronischer Mauterfassungsdienste (ETC) bekannt ist“, sagte Akram Benmbarek, VP of Strategic Initiatives bei AEye. „Mit der einzigartigen Flexibilität von AEye, sich schnell an sich ändernde Bedingungen, Anforderungen und Anwendungsfälle anzupassen, ist Intetra gut positioniert, um Verkehrsbehörden dabei zu helfen, den Fahrzeugfluss auf Autobahnen und Mautstellen durch eine intelligentere und effizientere Wahrnehmung zu optimieren.“

4Sight M basiert auf der preisgekrönten iDAR-Plattform von AEye und ist die erste und einzige LiDAR-Lösung, deren Leistung unabhängig von einer renommierten externen Testorganisation überprüft wurde. VSI Labs, der führende Forscher für aktive Sicherheit und automatisierte Fahrzeugtechnologien, hat dieses Jahr einen Bericht veröffentlicht, der die bahnbrechende Reichweite, Auflösung und Geschwindigkeit von 4Sight M bestätigt. Um zu sehen, was ein per Software konfigurierbarer Sensor leisten kann, und um die Leistung von 4Sight M in Echtzeit zu erleben, besuchen Sie aeye.ai/demo-the-4sight-m.

Über AEye

AEye ist der führende Anbieter von intelligenten adaptiven LiDARs der nächsten Generation für Fahrzeugautonomie, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und Robotic Vision-Anwendungen. Das iDAR™-System (Intelligent Detection and Ranging) von AEye nutzt Biomimikry und Prinzipien automatisierter Zielerfassungsanwendungen, die vom Militär verwendet werden, um die Umgebung zu scannen, und konzentriert sich intelligent auf das Wesentliche, was eine schnellere, genauere und zuverlässigere Wahrnehmung ermöglicht. iDAR ist der einzige softwarekonfigurierbare LiDAR mit integrierter deterministischer künstlicher Intelligenz und bietet branchenführende Leistung in Bezug auf Reichweite, Auflösung und Geschwindigkeit. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in der San Francisco Bay Area.

Über Intetra

Intetra wurde 2005 gegründet und ist ein innovativer Marktführer im Bereich Intelligent Transport Systems (ITS) und Electronic Toll Collection Systems (ETC). Intetra stellt Hardware her und entwickelt hochmoderne interne Softwarelösungen zur Optimierung energieeffizienter und klimafreundlicher Systeme, die komplexe Verkehrs- und Mobilitätsherausforderungen überwachen und managen. Unsere Kunden sind sowohl öffentliche als auch private Betreiber. Zu den Produkten gehören Wechselverkehrszeichen (VMS), Wechselverkehrszeichen (VTS), Fahrgastinformationssysteme, Verkehrssicherheitslösungen, Verkehrssignalsysteme, Smart City-Lösungen, Überwachungs- und Managementsysteme und vieles mehr. Intetra bietet End-to-End-Lösungen für die elektronische RFID-Mauterfassung, angefangen vom Design über die Technologieentwicklung, Produktion, Beratung, Installation, Schulung, Service, Wartung und Verwaltung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

