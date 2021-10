AFC ENERGY - Wasserstoff-Aktie knickt ein

AFC Energy PLC - WKN: A0MNJ0 - ISIN: GB00B18S7B29 - Kurs: 0,542 € (L&S)

Die unglaubliche Rallybewegung seit 2019 wird in diesem Jahr auf hohem Niveau korrigiert. Dabei hatte sich in den vergangenen Monaten eine Seitwärtsrange in einem fallenden Dreieck herausgebildet, die in dieser Woche nach unten hin aufgelöst wird. Die Zwischentiefs seit Mai, gelegen im Bereich bei 0,58 - 0,59 EUR, werden unterschritten, was in erster Reaktion für eine Stop-Loss Welle sorgt. Ein kurz- bis mittelfristiges Verkaufssignal wird aktiviert.

Langfristiger Linienchart seit 2010:

Vorsicht Rutschgefahr!

Die Verkaufswelle könnte in den kommenden Tagen und Wochen weitergehen und die Aktie bis an den zentralen Support bei 0,46 - 0,48 EUR zurückwerfen. Dort besteht dann die Chance auf eine kurz- und im besten Fall auch längerfristige Trendwende nach oben hin. Spekulativ und antizyklisch könnte die Aktie also im Bereich bei 0,46 - 0,48 EUR interessant werden für Positionierungen.

Unterhalb von 0,45 EUR würde sich das mittelfristige Chartbild weiter eintrüben. Dann müsste die übergeordnete Situation dann neu bewertet werden. Für Negiert wird das frische Verkaufssignal erst mit einer nachhaltigen Rückkehr über 0,60 EUR. Prozyklische Kaufsignale würden oberhalb von 0,66 EUR entstehen, dann könnte eine größere Rally starten.

Fazit: So lange die Aktie unterhalb von 0,60 EUR notiert, ist sie nicht mehr interessant für steigende Kurse. Antizyklische Aktionen erscheinen erst am Support bei 0,46 - 0,48 EUR attraktiv.

