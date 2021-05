AfD gibt Spitzenduo für Bundestagswahl bekannt

BERLIN (dpa-AFX) - Die AfD will am Dienstag (13.00 Uhr) ihr Spitzenduo für die Bundestagswahl im September vorstellen. Bei der vorausgegangenen Mitgliederbefragung standen zwei Teams für die Spitzenkandidatur zur Auswahl. Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel tritt zusammen mit dem Co-Vorsitzenden der Partei, Tino Chrupalla, an. Ihre Gegner sind der niedersächsische AfD-Politiker Joachim Wundrak und die digitalpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion, Joana Cotar. Die AfD ließ ihre Mitglieder seit vergangenem Montag per Online-Befragung abstimmen, die Abstimmung sollte diesen Montag um 23.59 Uhr enden./sax/DP/he