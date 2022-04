AfD-Politiker: Bundestag sollte über Lieferung schwerer Waffen entscheiden

BERLIN (dpa-AFX) - Der verteidigungspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Rüdiger Lucassen, hat eine Entscheidung des Bundestages über eine Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine gefordert. Mit einer solchen Lieferung werde "die Bundesrepublik völkerrechtlich zwar eindeutig nicht zur Kriegspartei", sagte Lucassen der Deutschen Presse-Agentur. "Es besteht aber das Risiko, dass Moskau dies anders sieht. Dieses erhebliche Risiko muss die Bundesregierung kalkulieren und eine Entscheidung dieser Tragweite daher zwingend dem Deutschen Bundestag zur Abstimmung vorlegen."

Der Politiker plädierte für Lieferungen an die Ukraine aus Beständen der östlichen Nato-Partner, die noch über Waffensysteme aus der Sowjetzeit verfügen. Die Bundesregierung könne diese Lücken wiederum mit deutschem Gerät rasch auffüllen. Polen verfüge bereits über deutsche Leopard-Panzer und könne den Schützenpanzer Marder in überschaubarer Zeit in seine Streitkräfte integrieren. Gleichzeitig würden man die osteuropäischen Nato-Staaten weiter in Richtung einheitlicher Nato-Standards bringen. Dieses Ziel sei 25 Jahre nach dem Beitritt immer noch nicht erreicht.

Zur Machbarkeit deutscher Panzerlieferungen an die Ukraine sagte Lucassen: "Aus militärischer Sicht macht die Lieferung deutscher Panzer keinen Sinn. Der Schützenpanzer Marder beispielsweise ist ein komplexes Waffensystem, das den Panzerkampf und den Einsatz der Infanterie in sich vereint. Es dauert mindestens drei Monate, bis die neun Mann starke Besatzung das System einigermaßen beherrscht." Darüber hinaus müssten deutsche Schützenpanzer in die ukrainischen Landstreitkräfte integriert werden, um im Verbund mit Kampfpanzern, Infanterie und Artillerie sinnvoll eingesetzt zu werden./cn/DP/zb