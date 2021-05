Afghanisches Militär startet Offensive nahe Kabul kurz vor Waffenruhe

Kabul (Reuters) - In Afghanistan hat das Militär kurz vor Beginn einer von den Taliban ausgerufenen dreitägigen Waffenruhe eine Offensive zur Rückeroberung eines Bezirks nahe der Hauptstadt Kabul gestartet.

Die Bodentruppen seien mit Luftangriffen unterstützt worden, teilte das Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. Sollte der Bezirk Wardark nicht bald zurückerobert werden, dürften die Kämpfe bald Kabul erreichen, erklärten die örtlichen Behörden. Wardak liegt weniger als eine Autostunde westlich von Kabul. Die Islamisten hatten den Bezirk erst kürzlich eingenommen und ab Donnerstag einen dreitätigen Waffenstillstand zum Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan angekündigt. Seit die USA ihren Truppenabzug am 1. Mai begonnen haben, der bis zum 11. September beendet werden soll, hat die Gewalt in Afghanistan nochmals zugenommen.