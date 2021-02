Afghanistan-Abzug wird Thema beim Nato-Treffen

Berlin (Reuters) - Der Afghanistan-Einsatz wird laut Bundesregierung ein wichtiges Thema beim Treffen der Nato-Verteidigungsminister am Donnerstag.

Über den Abzug aus dem Bürgerkriegsland werde intensiv diskutiert, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Mittwoch in Berlin. Das bisherige Mandat der Bundeswehr ende am 31. März. "Ganz zentral ist für uns, dass wir, was auch immer wir da tun, im Bündnisrahmen machen werden." Es sei also ein gemeinsamer Abzug geplant. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer habe zuletzt gesagt, der Termin Ende März sei wahrscheinlich nicht zu halten. Über eine Verlängerung des Mandats könne aber noch nichts mitgeteilt werden. Das werde nun im Rahmen des westlichen Verteidigungsbündnisses Nato erörtert.

Eine Sprecherin des Außenministeriums ergänzte, Deutschland stehe in einem engen und vertrauensvollen Austausch mit seinen Verbündeten und Partnern. Beim Nato-Treffen werde es um die Lage in Afghanistan gehen und die Frage, wie "wir den Einsatz gemeinsam und verantwortungsvoll beenden können, ohne den Friedensprozess zu gefährden". Außenminister Heiko Maas habe zuletzt aber bereits gesagt, dass die dortigen Friedensverhandlungen voraussichtlich nicht bis Ende März abgeschlossen sein werden.

Die radikal-islamischen Taliban verhandeln mit der Regierung über ein Friedensabkommen. Den Weg dafür hatten die USA unter anderem mit der Ankündigung frei gemacht, alle Truppen anzuziehen. Allerdings überprüft die neue US-Regierung, ob sie angesichts der zunehmenden Gewalt in dem Land am Abzug festhält.