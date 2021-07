Afghanistan bittet Deutschland um Aussetzung von Abschiebungen

Berlin (Reuters) - Angesichts des Vormarsches der radikal-islamischen Taliban hat Afghanistan die Bundesregierung aufgefordert, die Abschiebung von Landsleuten aus Deutschland auszusetzen.

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums in Berlin sagte am Montag, die afghanische Regierung habe Deutschland gebeten, von einer Rückführung in den nächsten drei Monaten abzusehen. Die Bitte sei eingegangen, "und die prüfen wir jetzt", sagte der Sprecher. Es werde nun Gespräche mit den europäischen Partnern geführt und auch mit der afghanischen Regierung. Ein Ergebnis strebe die Bundesregierung "zeitnah" an.

Nach dem Abzug der internationalen Truppen einschließlich der Bundeswehr aus Afghanistan ist die Zukunft des Landes ungewiss. Die Taliban sind seit Monaten auf dem Vormarsch. In Katar laufen unterdessen Friedensgespräche, die aber nach offiziellen Angaben nur langsam vorankommen. In Deutschland gibt es für abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan keinen Abschiebestopp. Stattdessen wird über eine Abschiebung im Einzelfall entschieden. Grundlage für dieses Vorgehen sind die Lageberichte des Auswärtige Amtes. Eine Ministeriumssprecherin sagte, die Lage werde genau beobachtet. Ein neuer Bericht für Afghanistan werde noch im Lauf des Monats fertiggestellt.