Afghanistan will internationale Rotation der Verhandlungen mit Taliban

Abu Dhabi (Reuters) - Die afghanische Seite zeigt sich unzufrieden mit der Rolle Katars als Gastgeber der Friedensgespräche mit den Taliban und plädiert deshalb für eine Rotation des Verhandlungsorts.

"Wir wollen, dass die Taliban aus ihrer Komfortzone kommen", sagte der afghanische Botschafter in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Dschawid Ahmad, der Nachrichtenagentur Reuters. Die Taliban hätten es zu "bequem" in Katar. Als Gastgeber hätten die Katarer die Taliban aktiver dazu drängen können, die Gewalt sichtlich zu verringern und eine Waffenruhe zu erklären. Der Ort der Friedensgespräche solle daher nicht fix sein, sondern zwischen Europa, Asien, dem Nahen Osten und Afghanistan rotieren.

Katars Pressestelle erklärte, die Tatsache, dass Vertreter beider Seiten noch an einem Tisch säßen, zeige, "dass die Verhandlungen funktionieren". Die Taliban, die seit 2013 mit einem eigenen Büro in Katar vertreten sind, haben erklärt, dass sie sich den Friedensgesprächen verpflichtet fühlen. In Katar werden seit vergangenem Jahr Gespräche zwischen der afghanischen Regierung und der radikalislamischen Gruppe geführt. Die Gewalt hat jedoch zugenommen und die Regierung wirft den Taliban vor, nicht wie zugesagt Angriffe zurückzufahren.