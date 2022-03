Afghanistans Zentralbank begrüßt Finanzhilfe der Weltbank

KABUL (dpa-AFX) - Afghanistans Zentralbank hat die finanzielle Zusage durch die Weltbank in Höhe von einer Milliarde Dollar begrüßt. Das Geld soll für humanitäre Unterstützung verwendet werden, teilte die Zentralbank am Mittwoch mit. Man hoffe zudem auf mehr Kooperation im Finanz- und Bankensektor.

Am Dienstag hatte die Weltbank bekannt gegeben, im Rahmen des Wiederaufbaufonds ARTF Afghanistan mit einer Milliarde Dollar (ca. 900 Millionen Euro) zu unterstützen. Das Geld soll in Form von Zuschüssen an ausgewählte UN- und Hilfsorganisationen fließen und somit außerhalb der Kontrolle der regierenden Taliban bleiben. Die militant-islamistische Gruppe ist seit August 2021 wieder an der Macht.

Laut der Weltbank sollen in einem ersten Schritt Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Landwirtschaft mit 600 Millionen Dollar bezuschusst werden. Ein Schwerpunkt liege zudem darauf, dass Mädchen und Frauen von der Unterstützung profitieren. Die Taliban hatten seit der Machtübernahme ihre Rechte gravierend eingeschränkt./arb/DP/mis