Afiniti ernennt Larry Babbio zum CEO

Früherer Vice Chairman und President von Verizon bringt globale Führungserfahrung mit, um das Unternehmen zu weiterem Wachstum zu führen

Der Vorstand von Afiniti Ltd. („Afiniti“) meldete heute, dass Larry Babbio zum Chief Executive Officer ernannt wurde. Larry Babbio bleibt weiterhin Vorstandsvorsitzender von Afiniti.

Larry Babbio, früherer Vice Chair und President von Verizon Communications Inc., bringt bei Afiniti seine umfassenden Erfahrungen aus der Technologiebranche und seine globalen Führungsqualitäten ein. Er ist seit 2016 Mitglied des Vorstands von Afiniti und wurde im November 2021 zum Vorstandsvorsitzenden von Afiniti ernannt.

„Afiniti ist ein Unternehmen, in dem engagierte, talentierte Menschen arbeiten, die gemeinsam eine wirklich leistungsstarke Technologie geschaffen haben“, so Babbio. „Vor uns liegt eine strahlende Zukunft. Damit wir unser Potenzial voll ausschöpfen können, müssen wir weiterhin die Schaffung eines attraktiven Arbeitsumfelds unterstützen, in dem sich alle unsere Mitarbeitenden entfalten können und in dem sie gleichzeitig unseren Kunden einen hervorragenden Service bieten können.“

Über Afiniti

Afiniti nutzt patentierte Technologie für künstliche Intelligenz, um Kunden und Mitarbeitende in Contact Centern auf Grundlage der Wahrscheinlichkeit, wie gut sie miteinander interagieren, zusammenzubringen. Die Technologie des Unternehmens wird in den Sparten Gesundheitswesen, Telekommunikation, Reisen, Hotel- und Gastgewerbe, Versicherungen und Banken weltweit eingesetzt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.afiniti.com.

