Afrikanische Schweinepest erstmals bei Hausschweinen in Deutschland

Berlin/Hamburg (Reuters) - Weniger als ein Jahr nach ersten Fällen von Afrikanischer Schweinepest unter Wildschweinen ist die Krankheit in Deutschland erstmals bei Hausschweinen nachgewiesen worden.

Die positiv getesteten Tiere stammten aus zwei Betrieben in Brandenburg nahe der Grenze zu Polen, teilte das Bundeslandwirtschaftsministerium am Freitag mit. Die Höfe liegen demnach in Landkreisen, in denen bereits Wildschweine erkrankt waren. Die Afrikanische Schweinepest sei für den Menschen ungefährlich, betonte das Ministerium. Für die Tiere verlaufe sie zumeist tödlich. Auf dem deutschen Schweinfleisch-Markt erwarten Experten zufolge keine Auswirkungen, weil der Export in große Abnehmerländer wie China wegen der Fälle bei Wildschweinen ohnehin schon gestoppt ist.

Das zuständige Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) bestätigte den Verdacht bei zwei Haustierbeständen. Betroffen sind demnach ein Bio-Betrieb im Landkreis Spree-Neiße, in dem eine Sau verendete, sowie eine Kleinsthaltung mit nur zwei Schweinen im Landkreis Märkisch-Oderland. Dem brandenburgischen Landwirtschaftsministerium zufolge wurden in den beiden Betrieben bereits alle Schweine getötet, auf dem Bio-Hof waren es demnach 200 Tiere.

Das Bundesministerium erklärte, über die wegen der Schweinepest bei Wildschweinen ohnehin schon bestehenden Sperrzonen hinaus würden nun um die betroffenen Betriebe Schutz- und Überwachungszonen eingerichtet. Die Krankheit könne weder durch den Verzehr von Schweinefleisch noch durch den Kontakt zu den Tieren auf den Menschen übertragen werden.

EXPERTEN: KEINE AUSWIRKUNGEN AUF MARKT FÜR SCHWEINEFLEISCH

Im September 2020 war laut FLI im Landkreis Spree-Neiße der erste Fall bei Wildschweinen festgestellt worden. Unter diesen Tieren wurden in Brandenburg inzwischen insgesamt fast 1300 Infektionen nachgewiesen. In angrenzenden Polen ist die Krankheit weit verbreitet.

Nach den ersten Fällen bei Wildschweinen in Deutschland vor fast einem Jahr stoppten China und andere große Importländer die Einfuhr von deutschem Schweinefleisch. Deshalb werde die Entdeckung von Infektionen in Haustierbeständen keine großen Auswirkungen auf den Markt haben, sagte der Tierhandelsexperte der Rabobank, Justin Sherrard. "Sie können den Handel ja nicht noch weiter einschränken, der schon vollständig gestoppt ist."

Ähnlich sieht es der Vorsitzende der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands, Torsten Staack. Der Verkauf in EU-Länder gehe aber weiter. Hier greife das Prinzip der Regionalisierung, wonach zwar Importe aus betroffenen Regionen, aber nicht aus dem ganzen Land verboten sind.