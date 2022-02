Afterpay zündet die nächste Phase für die Block-Aktie

Die Block-Aktie besitzt weiterhin sehr solide Wachstumsmöglichkeiten. Alleine der Blick auf die jüngsten Quartalszahlen hat das Bild eines sehr starken operativen Wachstums gezeigt. Sowie grundsätzlich auch eines profitablen Wachstums, wenn wir die operativen Ergebnisse betrachten. Netto und unterm Strich gab es zwar einen Verlust, den Möglichkeiten tut das jedoch kein Abbruch.

Für die Block-Aktie werden die kommenden Jahre entscheidend: Expansion, Krypto-Universum und das allgemeine Marktwachstum im Kerngeschäft der Zahlungsdienstleistungen sind eine solide Ausgangslage. Aber auch Afterpay dürfte eine neue Phase des stärkeren Wachstums zünden. Lass uns das einmal etwas näher betrachten.

Block-Aktie: Mit Afterpay zu neuem Wachstum!

Die Übernahme von Afterpay dürfte in den kommenden Monaten abgeschlossen sein und noch im Jahr 2022 der Block-Aktie auftauchen. Alleine das zündet eine anorganische Wachstumsphase für den US-Zahlungsdienstleister. Mit einem Payment Volume von zuletzt 15,7 Mrd. US-Dollar in einem einzelnen Geschäftsjahr gibt es eine bedeutende Erweiterung für das eigentliche Kerngeschäft. Gleichzeitig schafft es der US-Zahlungsdienstleister, seine Expansion voranzutreiben. Afterpay ist primär in Australien beheimatet.

Regionale Expansion ist ein wichtiges Merkmal. Aber selbst im heimischen Kernmarkt und mit einem Fokus auf Buy-Not-Pay-Later-Markt entstehen neue, wachstumsstarke Möglichkeiten. So rechnet das bisherige Management von Afterpay damit, dass das Volumen momentan mit Wachstumsraten zwischen 25 und 30 % wächst. Ohne Zweifel sind auch das solide Wachstumsraten. Wobei das Kerngeschäft von Square voraussichtlich um überproportionale 35 % zumindest im Januar und Februar dieses Jahres wachsen soll.

Trotzdem ist die Afterpay-Übernahme eine spannende und volumenreiche Möglichkeit, das Kerngeschäft der Block-Aktie zu erweitern. Australien, neues Business-Modell und ein hohes Volumen sind schon jetzt Qualitäten, die natürlich auch ihren Preis haben. Aber eben auch die Reichweite signifikant vergrößerten.

Spannendes Jahr!

Das Geschäftsjahr 2022 ist in meinen Augen für die Block-Aktie schon jetzt spannend. Das Abbilden der Zahlen mit Afterpay kann einen Wachstumsschub auslösen. Primär geht es jedoch um Expansion, neue Möglichkeiten und Wachstumsfelder. Selbst ohne hat der US-Zahlungsdienstleister noch eine Menge vor. Die Cash App gilt es weiter zu etablieren, das Krypto-Space wartet außerdem auch auf die Investoren.

Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von unter 70 Mrd. US-Dollar ist für mich die fundamentale Bewertung weiterhin eher preiswert. Das Börsenjahr 2022 kann vielleicht so manche Wende bereithalten. Afterpay hat daran womöglich einen größeren Anteil. Aber das werden die kommenden Quartalszahlen zeigen.

Der Artikel Afterpay zündet die nächste Phase für die Block-Aktie ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Block. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Block.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images