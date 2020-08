Afton Chemical meldet Phase-3-Investition in die Singapurer Herstellungsanlage für chemische Zusatzstoffe, um GPA-Mischfähigkeiten zu erlangen

Die Afton Chemical Corporation, ein weltweit führendes Unternehmen im Segment der Schmiermittel und Kraftstoffadditive, hat die Zustimmung seines Board of Directors zur Investition in Mischfähigkeiten für leistungssteigernde Kraftstoffadditive (GPA) in seinem Herstellungswerk für chemische Zusatzstoffe in Singapur erhalten.

Die Investition erfolgt im Rahmen der „Made-in“-Strategie von Afton, mit der sich das Unternehmen auf Lösungen für weltweit unterversorgte Lieferketten konzentriert, um eine schnellere Unterstützung und wirksamere Versorgung seiner Kunden in Asien zu ermöglichen. Außerdem wird die erforderliche zusätzliche Infrastruktur bereitgestellt, um die langfristigen globalen Wachstumspläne von Afton zu unterstützen.

Die Nachfrage nach GPA im Asien-Pazifik-Raum wird bis 2024 voraussichtlich mit einer jährlichen Zuwachsrate von 4 Prozent ansteigen. „Die zusätzlichen GPA-Mischkapazitäten in Singapur werden zur Erfüllung dieser steigenden Nachfrage beitragen, die auf dem erwarteten Wirtschaftswachstum in China und in anderen Teilen Asiens beruht“, erklärte Sean Spencer, Vice President und Managing Director von Afton Chemical Asia.

Afton hat rund 400 Millionen Singapur-Dollar in das Herstellungswerk für chemische Zusatzstoffe in Singapur investiert. Ausschlaggebend für die fortgesetzte Phase-3-Investition war, dass Singapur einen integrierten petrochemischen Knotenpunkt bildet und über Handelsverbindungen zu allen Teilen Asiens und des Nahen Ostens verfügt. Die Singapurer Regierung und das Gremium für wirtschaftliche Entwicklung (EDB) haben Afton seit Beginn seiner „Made-In“-Investition in der Region stark unterstützt.

Entwicklung kostengünstiger und maßgeschneiderter Lösungen für die Region, die unseren Kunden Wettbewerbsvorteile in ihren jeweiligen Märkten verschaffen



Stärkung unserer Kundendienstkapazitäten weltweit und Unterstützung des künftigen Wachstums der Kunden



Verbindung unserer Kapazitäten weltweit zur Unterstützung regionaler und globaler Geschäftskontinuität, Sicherstellung der Lieferfähigkeit und kürzere Lieferzeiten



Die neue Mischanlage soll zum vierten Quartal 2021 in Betrieb genommen werden und wurde konform mit Qualitäts-, Umwelt- und Arbeitsschutzbedingungen und allen anwendbaren behördlichen Bestimmungen konzipiert. Diese Investition ergänzt den Misch- und Terminal-Betrieb in allen Teilen Amerikas und in Europa.

Afton ist ein globaler Marktführer im Bereich leistungssteigernder Additivtechnologie für Kraftstoffe. Die GPA-Lösungen von Afton sorgen dafür, dass Kraftstoffe sauberer und effizienter verbrennen, so dass die Motorleistung über den gesamten Betriebszyklus der Maschinen hinsichtlich Kraftstoffverbrauch, Leistung und Beschleunigung im Sinne der Hersteller optimiert werden kann.

Im Asien-Pazifik-Raum betreibt Afton zwei Technologiezentren für Kraftstoff- und Schmiermitteladditive in Suzhou (China) und Tsukuba (Japan), die den Kunden des Unternehmens verbesserte technische Dienstleistungen bereitstellen, darunter Mustermischung, physikalische und chemische Analysen und Leistungstests.

Die fortgesetzte Investition in die Herstellungsanlagen und Technologiezentren in der Region unterstreicht das Engagement von Afton für die Bereitstellung einer verbesserten Kundenunterstützung in dem wachstumsstarken GPA-Geschäftsbereich im Asien-Pazifik-Raum.

Über die Afton Chemical Corporation:

Die Afton Chemical Corporation ist eine Tochtergesellschaft der Unternehmensgruppe NewMarket Corporation (NYSE:NEU). Auf der Grundlage ihrer Fachkompetenzen in der Formulierung, technischen Entwicklung und Vermarktung hilft die Afton Chemical Corporation ihren Kunden bei der Entwicklung und Vermarktung von Brenn- und Schmierstoffen, die Emissionen reduzieren, den Kraftstoffverbrauch senken, die Lebensdauer von Maschinen verlängern, die Zufriedenheit des Betriebspersonals und der Fahrer erhöhen und die Gesamtbetriebskosten für Fahrzeuge und Maschinen senken. Die Afton Chemical Corporation entwickelt und vertreibt ein umfassendes Sortiment an einzigartigen Additiven für Benzin- und Destillatkraftstoffe, Antriebssystemflüssigkeiten, Motoröle und Industrieschmierstoffe. Das Unternehmen unterstützt seine globalen Aktivitäten durch regionale Niederlassungen im asiatisch-pazifischen Raum, der EMEAI-Region (Europa, Naher Osten, Afrika und Indien), in Lateinamerika und Nordamerika. Die Afton Chemical Corporation hat ihren Hauptsitz in Richmond im US-Bundesstaat Virginia. Weitere Informationen finden Sie unter www.aftonchemical.com.

