AGCO ernennt Ivory Harris zum Senior Vice President und Chief Human Resources Officer

AGCO, Your Agriculture Company (NYSE:AGCO), ein weltweiter Hersteller und Vertreiber von Landmaschinen und Technologien für die Präzisionslandwirtschaft, hat bekannt gegeben, dass Ivory Harris mit sofortiger Wirkung zum Senior Vice President und Chief Human Resources Officer ernannt wurde. Harris übernimmt die Verantwortung für alle globalen Personalaktivitäten und wird sich auf die Leitung und Entwicklung einer hochwirksamen Talentstrategie konzentrieren, die AGCO bei der Umsetzung seiner auf Landwirte ausgerichteten Strategie unterstützt.

Ivory Harris AGCO Senior Vice President, Chief Human Resources Officer (Photo: Business Wire)

„Ivory Harris verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Talentmanagement, Mitarbeiterengagement, Diversität und Inklusion, Entwicklung von Führungskräften sowie Anreizstrategien und wird eine wichtige Partnerin bei der Erreichung unserer strategischen Ziele sein“, sagte Eric Hansotia, Vorstandsvorsitzender, Präsident und Chief Executive Officer. Er fuhr fort: „Ich freue mich darauf, ihre Leidenschaft und Erfahrung zu nutzen, wenn wir in den kommenden Jahren herausragende Erlebnisse für unsere Mitarbeiter und unsere Kunden aus der Landwirtschaft schaffen.“

Harris stößt zu AGCO nach einer 17-jährigen Karriere bei BASF, wo sie im Laufe ihrer Anstellung Funktionen mit zunehmendem Umfang und zunehmender Verantwortung innehatte. Zuletzt war sie als Vorstand des Bereichs People Service in den USA tätig. Zuvor war sie unter anderem Vorstand des Bereichs Total Rewards & Corporate HR Solutions für Nordamerika und globale Direktorin des Personalwesens im Bereich der biowissenschaftlichen Forschung. Zuvor war Harris in einer Rolle als leitende Projektexpertin für internationale Delegationen in der deutschen Stadt Ludwigshafen am Rhein beschäftigt.

AGCO (NYSE:AGCO) ist weltweit führend in der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von landwirtschaftlichen Geräten und Präzisionslandwirtschaftstechnologien. AGCO bietet Kundennutzen durch sein differenziertes Markenportfolio, einschließlich Kernmarken wie Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® und Valtra®. Die gesamte Palette an Geräten und Dienstleistungen von AGCO basiert auf intelligenten Landwirtschaftslösungen von Fuse® und hilft Landwirten dabei, unsere Welt auf nachhaltige Weise zu ernähren. Das im Jahr 1990 gegründete Unternehmen AGCO hat seinen Hauptsitz in Duluth (Georgia, USA) und verzeichnete 2020 einen Nettoumsatz von 9,1 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.AGCOcorp.com. Von Nachrichten, Informationen und Veranstaltungen des Unternehmens erfahren Sie auf Twitter: @AGCOCorp. Für Finanznachrichten auf Twitter folgen Sie bitte dem Hashtag #AGCOIR.

