Agenda 2022 der PQE Group: Verstärkung der Internationalisierung durch Anwerbung von 800 talentierten Mitarbeitern

Die PQE Group, eine Beratungsfirma in der Lifescience-Industrie, die ihren Sitz im italienischen Florenz hat und 27 Büros weltweit unterhält, verzeichnete ein weiteres erfolgreiches Jahr. Mit der jüngsten Auszeichnung „Best Managed Company“ von Deloitte schloss die Gruppe das Jahr 2021 mit einem Umsatzwachstum von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr ab.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220131005054/de/

Simone Calò - PMO Director & Partner Simone Calò brings his expertise in PQE as project and program manager to bear on the challenges of change and growth. After graduating in Biomedical Engineering, Simone joined PQE as Validation Engineer. He has managed large and small C&Q, CSV and Data Integrity projects and programs that brought together members and stakeholders from multiple continents, time zones and cultures, by creating an environment of collaboration and trust to achieve successful project outcomes. Since 2015 Simone has been a member of Operations Management, since 2018 is PQE Partner and currently serves as Global PMO Director managing interdisciplinary teams covering corporate key functions. Since 2021 he belongs to the PQE BoD. (Photo: Business Wire)

Die von Gilda D'Incerti gegründete und geführte PQE Group erreichte 2021 eine Zahl von 1100 Mitarbeitern weltweit infolge der Anwerbung von mehr als 600 Mitarbeitern, die sich zu gleichen Teilen aus Absolventen (hauptsächlich in Italien) und Erfahrungsträgern zusammensetzen. Dieser Trend wird sich 2022 voraussichtlich fortsetzen und bis Dezember zu einer weiteren Steigerung auf 1900 Mitarbeiter führen. 2022 liegt der Fokus auf den globalen Standorten, insbesondere USA und Mexiko, wo ein Personalausbau von 250 Prozent erwartet wird. Der Entwicklungsplan sieht darüber hinaus die Eröffnung neuer Büros in den USA und in Südostasien vor.

Im organisatorischen Rahmenwerk führte der Vorstand die „Partnership League“ ein: Mitarbeiter von PQE, die Teilhaber werden möchten, können einem geplanten Karriereweg folgen. Diese fünfstufige pyramidenförmige Struktur ist in Eigenkapitalpartner und Partner unterteilt und mit mehreren Vorteilen verbunden. Im Rahmen eines ehrgeizigen Plans wurde bereits die Einstellung von 120 talentierten Nachwuchsführungskräften als PartnerInnen zu Beginn des Jahres 2022 bekannt gegeben. Die Neueinstellungen – von denen 40 Prozent Frauen sind – wurden nicht nur wegen ihrer beruflichen Fähigkeiten, sondern wegen ihrer aktiven Einstellung zum Unternehmen ausgewählt. Eine Anerkennung, die es ihnen erlauben wird, in den kommenden Jahren zunehmend wesentliche und strategische Rollen im Unternehmen zu übernehmen und als EigenkapitalpartnerInnen in einer der Zweigstellen der Gruppe zu wachsen.

Die PQE Group, ein führendes Dienstleistungsunternehmen in der Lifescience-Industrie seit 1998, beabsichtigt, 2022 mit den führenden Beratungsunternehmen der Welt in Wettbewerb zu treten und sich als einer der führenden fünf globalen Akteure mit Fokus auf den pharmazeutischen Sektor zu behaupten. „Eine große Ehre für ein privates Familienunternehmen – Made in Italy – mit einer internationalen Dimension“, sagte Stefano Carganico, Vice President Vertrieb und Leiter der Tochtergesellschaften. „Die nächsten Schritte des multinationalen Unternehmens sind potenzielle Akquisitionen und Joint Ventures mit lokalen Unternehmen in aller Welt.“

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie unter diesem Link.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220131005054/de/

Laura Piccioli

pressoffice@pqegroup.com / +39 349 1512075