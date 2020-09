Agentur - Apollo Global prüft Kauf von Covestro

Bangalore (Reuters) - Die Private-Equity-Gesellschaft Apollo Global prüft einer Agenturmeldung zufolge eine Übernahme des deutschen Kunststoff-Herstellers Covestro. Apollo sei in den vergangenen Wochen an das Dax-Unternehmen herangetreten, berichtete Bloomberg in der Nacht auf Freitag unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen. Die Gespräche befänden sich in einer frühen Phase. Eine Stellungnahme der beiden Firmen lag zunächst nicht vor. Die ehemalige Bayer-Tochter hat nach Refinitiv-Daten einen Marktwert von etwa 8,1 Milliarden Euro. Finanzchef Thomas Toepfer hatte sich Mitte August im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters zuversichtlich gezeigt angesichts einer breiten Erholung der Nachfrage.