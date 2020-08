Agentur - Lukaschenko lehnt Neuwahl ab - Aber "bereit für Teilung der Macht"

(Reuters) - Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat einem Medienbericht zufolge Forderungen der Opposition und aus der EU nach einer Neuwahl zurückgewiesen, aber eine Bereitschaft für Zugeständnisse signalisiert.

Es werde keine Neuwahl geben, wurde Lukaschenko am Montag von der Nachrichtenagentur Belta zitiert. Er sei aber bereit, die Macht zu teilen, allerdings nicht unter dem Druck von Protesten. Es werde bereits an einer möglichen Verfassungsänderung dafür gearbeitet. Der 65-Jährige regiert das Land seit 26 Jahren autoritär. Bei der Wahl vor gut einer Woche hatte er sich zum Sieger mit großem Vorsprung erklärt. Die Opposition wirft ihm Wahlbetrug vor und reagierte mit Demonstrationen, gegen die Sicherheitskräfte teils brutal vorgingen. Am Sonntag hatten in der Hauptstadt Minsk nach Reuters-Schätzungen rund 200.000 Menschen gegen Lukaschenko protestiert.

Auch die EU äußerte Zweifel an der Wahl. Am Freitag hatte sie Sanktionen gegen Personen auf den Weg gebracht, die für mutmaßliche Wahlfälschung und die Niederschlagung von Protesten verantwortlich gemacht werden.