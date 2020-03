Agentur - Russische Regierungspartei für neue Amtszeit für Putin

Moskau (Reuters) - Die russische Regierungspartei Einiges Russland setzt sich einem Medienbericht zufolge für eine weitere Amtszeit von Präsident Wladimir Putin ein.

Einer Verfassungsänderung zu diesem Zweck würde die Partei zustimmen, meldete die Nachrichtenagentur RIA am Dienstag. Noch am selben Tag könnte über den Vorschlag im Parlament debattiert werden. Die gegenwärtige Verfassung würde Putin 2024 zum Rücktritt zwingen, wenn seine vierte Amtszeit als Präsident endet. Doch ein Abgeordneter von Einiges Russland schlug eine Verfassungsergänzung vor, die die Zahl von Putins Amtszeiten als Präsident auf null setzt. Der 67-Jährige ist seit 1999 entweder als Präsident oder als Ministerpräsident an der Macht.

Putin will die Bevölkerung am 22. April über die neue Verfassung abstimmen lassen. Es war bereits darüber spekuliert worden, dass ihm eine Änderung eine erneute Kandidatur ermöglichen könnte. Der Präsident selbst hatte im Januar mehrere Verfassungsänderungen angeregt, die ihm Spielraum geben könnten, seine Kontrolle über das Land auch über das Ende seiner Amtszeit 2024 hinaus auszudehnen.