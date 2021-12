Agentur - Russland hofft auf Freigabe von Nord Stream 2 im Frühjahr

Moskau (Reuters) - Russland setzt einem Agenturbericht zufolge auf eine Zertifizierung der Gaspipeline Nord Stream 2 im Frühjahr.

Das berichtete die Nachrichtenagentur RIA am Mittwoch. Die Bundesnetzagentur muss die umstrittene Pipeline durch die Ostsee noch freigeben. Ohne das Okay kann kein russisches Gas durch die 1200 Kilometer lange Doppelröhre fließen. Die USA stehen der Pipeline kritisch gegenüber. Sie befürchten, dass sich Europa damit in eine zu große Abhängigkeit von Russland begibt. Insidern zufolge sind die USA mit Deutschland übereingekommen, die Pipeline zu schließen, sollte Russland in der Ukraine einmarschieren.