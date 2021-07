Agentur - Yellen und Powell besprechen Gefahr durch heiß laufenden Häusermarkt

Washington (Reuters) - US-Notenbankchef Jerome Powell wird einem Medienbericht zufolge am Freitag mit Finanzministerin Janet Yellen und Regulierern über den boomenden Wohnungsmarkt reden.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch meldete, soll die Sitzung des sogenannten Financial Stability Oversight Councils (FSOC) dazu dienen, Gefahren zu besprechen, die sich daraus ergeben könnten. Es solle sichergestellt werden, dass die USA nicht wieder in eine Situation hineinschlitterten wie 2008, als durch das Platzen einer Immobilienpreisblase eine globale Finanzkrise ausgelöst wurde. Diese hatte die USA und in der Folge auch viele Staaten weltweit in Rezessionen gestürzt.

Wie Bloomberg unter Berufung Insiderweiter meldete, sei sich das Umfeld Yellens bewusst, dass ein Preiseinbruch am Immobilienmarkt die US-Konjunktur gefährden könne. Der Chef des Fed-Bezirks St. Louis, James Bullard, hat jüngst die Sorge geäußert, dass die US-Notenbank mit ihren Anleihenkäufen eine Überhitzung des Immobilienmarktes riskieren könnte. Die Federal Reserve unterstützt die von der Corona-Krise getroffene Wirtschaft mit dem Ankauf von Staatsanleihen und Hypothekenpapieren (MBS) in Höhe von monatlich 120 Milliarden Dollar. Sie will daran so lange festhalten, bis substanzielle Fortschritte bei der Preisstabilität und am Arbeitsmarkt erreicht sind.

Intern haben bereits die Diskussion in der Führungsetage der Fed darüber begonnen, wie das Abschmelzen der Anleihenkäufe anzugehen wäre. Einige Währungshüter sind der Ansicht, dass der Kauf von Hypothekenpapieren schneller oder früher als der Erwerb von Staatsanleihen zurückgefahren werden könnte. Powell wird am Abend (MESZ) Gelegenheit haben, sich bei einer Kongressanhörung zu diesen und anderen Themen zu äußern.