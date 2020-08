AGORA - Börsendebütant liefert starke Quartalszahlen

Agora Inc. - WKN: A2P7ZM - ISIN: US00851L1035 - Kurs: 44,980 $ (NASDAQ)

Der Video-Softwareanbieter Agora legte im Juni einen beeindruckenden Börsengang aufs Parkett. Ursprünglich war ein IPO-Preis zwischen 16 und 18 USD angepeilt worden. Die Verantwortlichen legten den Preis aufgrund der hohen Nachfrage aber auf 20 USD fest. Der Eröffnungskurs lag mit 45 USD gleich 125 % über diesem Kurs, in der Spitze schoss der Wert die Tage darauf bis auf 68,54 USD. Der Hype hielt aber nicht lange, inzwischen notiert die Aktie wieder im Bereich der Erstnotiz.

Elliott-Wellen-Theorie hoch 4: Mit Tiedje XXL profitieren Sie maximal von André Tiedjes legendären Prognosen. Sichern Sie sich seine 4 Trading-Services PLUS exklusive DAX-Aktien-Analysen in einem Paket. Natürlich zum absoluten Vorzugspreis. Jetzt Tiedje XXL abonnieren!

Gestern nach Börsenschluss legte Agora den ersten Quartalsbericht nach dem Börsengang vor und schlug mit diesem die Analystenerwartungen. Im Detail meldeten die Verantwortlichen verglichen mit dem zweiten Quartal 2019 einen Umsatzanstieg um 127,5 % auf 33,9 Mio. USD. Die Kundenzahl stieg von 801 auf 1.486, was einem Plus von 85,5 % entspricht. Operativ gelang Agora der Sprung in die Gewinnzone. Nach einem Verlust von 0,3 Mio. USD. im Vorjahresquartal verdiente Agora 4,7 Mio. USD. Unterm Strich blieb ein Gewinn von 3,0 Mio. USD übrig nach einem Minus von 2,0 Mio. USD im Vorjahreszeitraum 2019. Für das Gesamtjahr hat das Management einen Umsatz zwischen 125 und 130 Mio. USD in Aussicht gestellt.

Aufgrund der begrenzten Historie ist die Aussagekraft des Charts noch sehr bescheiden. Dennoch lässt sich festhalten, dass der Kurs zwischen 44,70 und 45,75 USD auf eine Widerstandszone trifft, die es kurzfristig zu überwinden gilt. In diesem Fall wäre eine kleine Bodenbildung abgeschlossen, die Potenzial in Richtung 50,50 USD freischaltet. Ob sich im Anschluss ein ähnlicher Hype wie zum Börsengang einstellen und die Aktie erneut ein Niveau von 68,54 USD erreichen wird, ist zwar nicht gänzlich auszuschließen, aktuell aber eher unwahrscheinlich. Trader sollten folglich Schritt für Schritt denken.

Unter dem Zwischentief bei 36,65 USD dürfte die Korrektur seit dem Julihoch dagegen in die Verlängerung gehen.

Agora-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)