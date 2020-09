Agrarexperten der Union wollen Milliardenhilfen für mehr Tierwohl

SEHNDE (dpa-AFX) - Die Agrarexperten der Union in Bund und Ländern haben Milliardenhilfen für einen umwelt- und tierwohlgerechten Umbau der deutschen Landwirtschaft gefordert. Ein Gesellschaftsvertrag solle festschreiben, für welches vom Verbraucher gewünschte Plus an Tierwohl Landwirte eine Unterstützung erhalten, etwa wenn sie Ställe umbauten, hieß es zum Abschluss der zweitägigen agrarpolitischen Sprechertagung von CDU und CSU am Freitag in Sehnde bei Hannover.

Wie Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) sagte, seien deutsche Verbraucher bislang nicht bereit, ihren Qualitätserwartungen entsprechende Preise für Lebensmittel zu bezahlen. Daher müsse die Landwirtschaft auf anderem Weg in die Lage versetzt werden, die Erwartungen zu erfüllen. "Es geht darum, an der Seite der Landwirtschaft zu stehen, damit die Branche eine Zukunft hat." Insbesondere gehe es um den tierwohlgerechten Umbau von Ställen, außerdem solle im Handel Dumpingpreiswerbung für Fleisch verboten werden./evs/DP/nas