Agrarminister Özdemir reist zu Antrittsbesuch nach Brüssel

BRÜSSEL/BERLIN (dpa-AFX) - Der neue Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) kommt am Montag zu seinem Antrittsbesuch nach Brüssel. Hintergrund sind Verhandlungen unter anderem um künftige Fischfangmöglichkeiten im Nordostatlantik, in der Nordsee, dem Mittelmeer und im Schwarzen Meer. "Ich freue mich auf die Begegnungen und den Austausch mit meinen europäischen Amtskolleginnen und -kollegen", teilte Özdemir am Freitag mit. Deutschland wolle in Sachen Klimaschutz, mehr Artenreichtum und mehr Tierschutz vorangehen. Dies sei auch das Anliegen der Landwirtinnen und Landwirte. Am Rande des Ministertreffens will sich Özdemir auch mit EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski und EU-Fischereikommissar Virginijus Sinkevicius austauschen./mjm/DP/eas