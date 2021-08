AgroAmerica stellt Nachhaltigkeitsbericht für 2020 vor

AgroAmerica Tropical Oil veröffentlicht seinen siebten Nachhaltigkeitsbericht, der die Errungenschaften des Unternehmens bei der Umsetzung seiner Nachhaltigkeitsstrategie in dem von Ungewissheit geprägten Jahr 2020 widerspiegelt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210816005762/de/

AgroAmerica presents its seventh Corporate Sustainability Report reaffirming its commitment to produce food and ingredients in a sustainable way, seeking the general well-being of employees, communities and the environment, while promoting the continuous improvement of its operations. (Graphic: Business Wire)

„Wir haben mehr Zeit, Aufwand und Ressourcen in die Vorbereitung und Veröffentlichung unseres Nachhaltigkeitsberichts gesteckt, weil wir neue Methoden eingeführt haben, um unsere nachhaltige Wertschöpfung besser messen und nachweisen zu können“, sagte Javier Aguirre, Corporate Director von AgroAmerica. „In diesem schwierigen Jahr haben wir die Eckpfeiler unserer unternehmerischen Nachhaltigkeitsstrategie aktualisiert, um geschäftliche Prioritäten und die sich wandelnden Erwartungen unserer Stakeholder in Einklang zu bringen.“

Zu den herausragendsten Errungenschaften des Jahres, die in dem Bericht dargestellt werden, gehört Folgendes:

12.537 direkte und indirekte Arbeitsplätze wurden geschaffen, durch welche die Gleichberechtigung der Geschlechter sowie Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeiter, ihre Familien und ganze Gemeinden gefördert werden.

durch welche die Gleichberechtigung der Geschlechter sowie Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeiter, ihre Familien und ganze Gemeinden gefördert werden. Projekte im Bereich erneuerbare Energie und signifikante Investitionen in Technologien begünstigen die verantwortungsvolle und nachhaltige Nutzung von Ressourcen, um eine neutrale CO2-Bilanz zu erreichen.

begünstigen die verantwortungsvolle und nachhaltige Nutzung von Ressourcen, um eine neutrale CO2-Bilanz zu erreichen. 11 internationale Zertifizierungen bekräftigen die folgende Aussage: Wir streben jeden Tag Nachhaltigkeit in der Produktion an .

. 7. Platz auf der Weltrangliste nachhaltiger Unternehmen für tropische Öle, die von SPOTT (Sustainability Policy Transparency Toolkit) geführt wird. Die Rangliste finden Sie hier.

Nachverfolgbarkeit der Lieferkette in Bezug auf unsere eigenen Betriebe und die Betriebe der unabhängigen Erzeuger, die uns beliefern.

Beispiellose Bemühungen im Kampf gegen die COVID-19-Pandemie und herausragende Reaktionen auf zwei Wirbelstürme in Zentralamerika.

„Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden, Zulieferern, Zertifizierungsstellen sowie der Öffentlichkeit unseren Nachhaltigkeitsbericht vorstellen dürfen“, sagte Fernando Bolaños, CEO von AgroAmerica. „Er spiegelt unseren Einsatz für verantwortungsbewusste Geschäftspraktiken und die Abstimmung unserer Unternehmensführung mit nachhaltigen Entwicklungszielen wider. Gleichzeitig halten wir damit unsere Verpflichtung zur Kommunikation über Fortschritte im Rahmen des Global Compact der Vereinten Nationen ein, einer Behörde, der wir uns 2020 angeschlossen haben.“

Mit diesem Bericht bestätigt AgroAmerica seine Verpflichtung, Nahrungsmittel und Zutaten auf nachhaltige Weise zu produzieren und dabei das Wohlergehen von Mitarbeitern, Gemeinden und der Umwelt anzustreben, während das Unternehmen die kontinuierliche Verbesserung seiner Geschäftstätigkeit fördert sowie externe Kommunikationsanstrengungen macht und die geschäftlichen Erwartungen für verschiedene Stakeholder in Einklang bringt.

Dieser Bericht ist zum einen sehr wertvoll, weil er die aktuellen Maßnahmen des Unternehmens darstellt, und zum anderen, weil er insofern eine wichtige zukunftsweisende Funktion erfüllt, als er die Erwartungen von AgroAmerica in Bezug auf zukünftiges Wachstum, Angebot und Nachfrage, Betriebsergebnisse, Leistungen und Geschäftsmöglichkeiten widerspiegelt.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210816005762/de/

Javier Aguirre

Corporate Director

sustainability@agroamerica.com