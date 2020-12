AGROB Immobilien: Solide Umsatzentwicklung

Nach Darstellung der Analysten Felix Haugg und Cosmin Filker von GBC hat die AGROB Immobilien AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) den Umsatz leicht gesteigert und die EBITDA-Marge auf hohem Niveau bestätigt. In der Folge heben die Analysten das Kursziel an und erneuern das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen im 6-Monatszeitraum einen Umsatz von 5,41 Mio. Euro (6M 2019: 5,36 Mio. Euro) verbucht. Das EBITDA sei wegen Instandhaltungsmaßnahmen leicht auf 3,45 Mio. Euro (6M 2019: 3,56 Mio. Euro) gesunken. Die EBITDA-Marge habe mit 63,8 Prozent (6M 2019: 66,4 Prozent) aber ein erneut hohes Niveau erreicht. Laut GBC sei die grundsätzlich positive Entwicklung auch im dritten Quartal 2020 zu sehen gewesen. Auf Basis des gestiegenen 9-Monatsumsatzes habe sich das EBITDA nach 9 Monaten auf 5,54 Mio. Euro (9M 2019: 5,44 Mio. Euro) verbessert. In der Folge seien Umsatz- und Ergebnis-Guidance für 2020 vom Management bestätigt worden. Demnach solle bei Umsätzen von 11,0 Mio. Euro ein Jahresergebnis von rund 2,0 Mio. Euro erwirtschaftet werden. Ausgehend von der aktuellen Vollvermietung und den erfolgreich abgeschlossenen Mietverträgen zu verbesserten Konditionen passe das Analystenteam seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2020 leicht auf 11,10 Mio. Euro (zuvor: 11,00 Mio. Euro) an. Auf Basis ihres DCF-Modells ermitteln die Analysten ein Kursziel von 38,65 Euro (zuvor: 36,33 Euro) und bestätigen das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 17.12.2020, 11:15 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

AGROB Immobilien AG - ISIN: DE0005019004