aifinyo: Sinnvolle Geschäftsmodellerweiterung

Die Erweiterung des Geschäftsmodells der aifinyo AG durch die Bereitstellung von Eigenkapital an mittelständische Unternehmen sieht SMC-Research als eine sinnvolle, synergetische Ergänzung. Vor allem aufgrund der großen Expertise von aifinyo im Mittelstandssegment traut der SMC-Analyst Holger Steffen dem Unternehmen eine überdurchschnittliche Erfolgsquote zu und bleibt bei seiner bisherigen Einschätzung.

SMC-Research stuft die Bereitstellung von Eigenkapital für Gesellschaften aus Branchen, in denen aifinyo ohnehin über eine hohe Expertise verfüge, als eine gute synergetische Ergänzung des Geschäftsmodells ein. Ein zu geringes Eigenkapital sei oft ein Wachstumshemmnis für Mittelständler, die mit einer EK-Aufnahme auch zu aussichtsreicheren Kunden für alternative Finanzierungen mit Fremdkapitalcharakter werden. Zugleich baue aifinyo ein diversifiziertes Venture-Portfolio auf, das im Erfolgsfall einen hohen Werthebel biete. Aufgrund der großen Expertise bezüglich der Einschätzung der Performance von Mittelständlern trauen die Analysten aifinyo eine überdurchschnittliche Erfolgsquote zu. Sie haben die Engagements trotzdem vorerst wertneutral in ihrem Modell abgebildet, so dass das Kursziel mit 48,00 Euro und das Urteil „Speculative Buy“ unverändert geblieben seien. Mittelfristig bieten die Venture-Engagements laut SMC-Research aber ein Upside-Potenzial zum Modellergebnis .

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 14.05.2021 um 9:45 Uhr)

