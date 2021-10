aifinyo: Weiteres Potenzial

Nach Darstellung des Analysten Marius Fuhrberg von Warburg Research wird die aifinyo AG das Software-Portfolio weiter ausbauen. Hieraus erwarte der Analyst in den kommenden 2 Jahren entsprechende, ergebniswirksame Investitionen. Im Rahmen dessen habe das Unternehmen zudem eine Kapitalmaßnahme angekündigt. Insgesamt verbessere dies jedoch die Wachstumsaussichten. Für 2022 rechne der Analyst zunächst mit einem Umsatz von 57,1 Mio. Euro (zuvor: 56,5 Mio. Euro) und einem EBIT von 2,9 Mio. Euro (zuvor: 5,0 Mio. Euro). Unter der Prämisse einer erfolgreichen Kapitalerhöhung hebt der Analyst sein Kursziel auf 51,00 Euro (zuvor: 40,00 Euro) an und erneuert das Rating „Buy“.(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.10.2021, 17:00 Uhr)Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von Warburg Research GmbH am 04.10.2021 um 08:15 Uhr fertiggestellt und erstmals veröffentlicht. Unter der Adresse: https://www.mmwarburg.de/disclaimer/disclaimer_en/DE000A2G8XP9.htm kann die Offenlegung der Interessenkonflikte zu der Finanzanalyse eingesehen werden, die dieser Zusammenfassung zugrunde liegt.

- ISIN: DE000A2G8XP9