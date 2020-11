AIG schlägt die Erwartungen und schüttet Dividende aus

Der amerikanische Versicherer AIG International Group Inc. (ISIN: US0268747849, NYSE: AIG) zahlt eine unveränderte vierteljährliche Dividende in Höhe von 32 US-Cents je Aktie, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 28. Dezember 2020 (Record day: 14. Dezember 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet zahlt AIG 1,28 US-Dollar an seine Investoren aus. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 33,43 US-Dollar (Stand: 5. November 2020) einer aktuellen Dividendenrendite von 3,83 Prozent. Im September 2013 wurde erstmals nach der Rettung durch den amerikanischen Staat wieder eine vierteljährliche Dividende ausgeschüttet (10 US-Cents).

Im dritten Quartal 2020 stand ein Gewinn von 281 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 648 Mio. US-Dollar) in den Büchern, wie ebenfalls am Donnerstag berichtet wurde. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 0,81 US-Dollar nach 0,56 US-Dollar im Jahr zuvor. Dies lag über den Erwartungen der Analysten. Der Konzern will die Lebensversicherungs- und Altersversorgungssparte, die für rund ein Drittel der Gesamterlöse steht, abspalten. AIG musste in der Finanzkrise mit insgesamt knapp 180 Milliarden US-Dollar durch den Staat gerettet werden. Der Konzern zahlte 2013 die letzte Tranche der Hilfen zurück.

Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street auf dem aktuellen Kursniveau mit 34,87 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 28,8 Mrd. US-Dollar (Stand: 5. November 2020).

Redaktion MyDividends.de