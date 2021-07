Aimmune präsentiert auf dem EAACI Hybrid Annual Congress 2021 neue zweijährige Behandlungszufriedenheitsdaten von Patienten mit Erdnussallergie

- Zweijährige Daten zu PALFORZIA® ▼ [entfettetes Pulver von Arachis hypogaea L., Samen (Erdnüsse)] zeigen, dass Patienten die Behandlung als bequem und einfach in der Anwendung angeben -

- Zusätzliches Poster mit vorläufigen Erkenntnissen zu längerfristigen Sicherheitsergebnissen aus der laufenden Phase-3-Studie ARC008 wird vorgestellt -

Aimmune Therapeutics UK Ltd, ein Unternehmen von Nestlé Health Science, das pharmazeutische Therapien zur Vorbeugung, Kontrolle und Behandlung von ernährungsbedingten und stoffwechselbedingten Krankheiten entwickelt und vermarktet, gab heute bekannt, dass es auf dem Hybrid Annual Congress 2021 der European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) in Polen neue Daten zur Behandlungszufriedenheit für sein orales Immuntherapie-Präparat PALFORZIA präsentieren wird. Das Unternehmen wird aktualisierte Daten zur Behandlungszufriedenheit veröffentlichen, die in seiner randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Phase-3-Studie PALISADE und der offenen Folgestudie ARC004 ausgewertet wurden.

Die Zufriedenheit der Patienten mit der Behandlung wurde über einen Zeitraum von zwei Jahren nach der täglichen Behandlung mit PALFORZIA im Rahmen einer klinischen Studie mit dem Umfragebogen zur Behandlungszufriedenheit (Treatment Satisfaction Questionnaire for Medication, TSQM-9) ermittelt. Teilnehmer mit Erdnussallergie berichteten über die allgemeine Zufriedenheit mit der Wirksamkeit und den praktischen Artikeln sowie der Fähigkeit des Medikaments, ihre Erkrankung zu behandeln.

„Patientenorientierung ist eine wesentliche Säule der klinischen Entwicklung, und wir freuen uns darauf, diese ermutigenden Daten zur Patientenzufriedenheit präsentieren zu können“, sagte Andrew Oxtoby, President und Chief Executive Officer von Aimmune Therapeutics. „Wir wissen, dass Wirksamkeit und Sicherheit weiterhin die traditionellen, entscheidenden Endpunkte sind, die bewertet werden. Echter klinischer und medizinischer Fortschritt erfordert jedoch ein tiefes Verständnis der Patientenerfahrung – was der Patient schätzt und für ein positives Ergebnis braucht.“

Zu den weiteren Daten, die auf der EAACI präsentiert werden sollen, gehört ein Update zur laufenden offenen Phase-3-Studie ARC008, in der die längerfristige Sicherheit bei Patienten untersucht wird. Die von dieser Studie erfassten Daten werden dazu beitragen, Diskussionen über die längerfristige Sicherheit mit Klinikern, Erdnuss-Allergikern und ihren Familien zu erleichtern.

Alle Details zu den Vortrags- und Posterpräsentationen finden Sie unten.

Mündliche Präsentation

Titel: Behandlungszufriedenheit mit fortgesetzter oraler Immuntherapie bei Erdnussallergie: Ergebnisse nach 1, 1,5 und 2 Jahren täglicher Therapie

Redner: Katharina Blümchen, MD, Universitätsklinikum Frankfurt (Deutschland)

Sitzungstitel: OAS 01 Neue Perspektiven in der Allergen-Immuntherapie

Datum/Uhrzeit: 10. Juli, 15:05-15:13 UhrMESZ

Poster-Präsentation

Titel: Längerfristige Sicherheitsergebnisse von entfettetem Pulver von Arachis hypogaea L. semen (Erdnüsse) bei Probanden aus früheren klinischen Studien (ARC008): eine laufende Studie und vorläufige Erkenntnisse

Poster: 247

Redner: Kirsten Beyer, MD, Universitätsklinikum Charité (Deutschland)

Titel der Sitzung: ePoster Allergen-Immuntherapie

Datum/Uhrzeit: 10. Juli, 9–20.30 Uhr MESZ

Über PALFORZIA

PALFORZIA wurde im Dezember 2020 von der Europäischen Kommission (European Commission, EC) für Patienten im Alter von 4 bis 17 Jahren mit bestätigter Diagnose einer Erdnussallergie in Verbindung mit einer erdnussvermeidenden Diät zugelassen. PALFORZIA kann bei Patienten ab 18 Jahren fortgesetzt werden.

PALFORZIA ist ein komplexes biologisches Arzneimittel, das mit einem strukturierten Dosierungsansatz verwendet wird, der auf einem Jahrhundert der oralen Immuntherapieforschung (oral immunotherapy, OIT) aufbaut. Bei der OIT werden die spezifischen allergenen Proteine zunächst in sehr kleinen Mengen aufgenommen, gefolgt von inkrementell ansteigenden Mengen, die dazu führen können, dass allergische Reaktionen auf das Allergen im Laufe der Zeit abgeschwächt werden. PALFORZIA ist eine konsequent entwickelte OIT in pharmazeutischer Qualität für Erdnussallergie mit einem genau definierten Allergenprofil, um die Konsistenz jeder Dosis von 0,5 mg (entspricht etwa 1/600 eines Erdnusskerns) bis 300 mg zu gewährleisten.

PALFORZIA ist nicht zur sofortigen Linderung allergischer Symptome bestimmt und bietet keine sofortige Linderung. Daher darf dieses Arzneimittel nicht zur Notfallbehandlung von allergischen Reaktionen, einschließlich Anaphylaxie, angewendet werden. Dem Patienten muss jederzeit selbstinjizierbares Adrenalin (Epinephrin) zur Verfügung stehen.

Die vollständige Zusammenfassung der Produkteigenschaften finden Sie unter www.aimmune.co.uk/our-product.

Über Aimmune

Aimmune Therapeutics UK Ltd., ein Unternehmen von Nestlé Health Science, ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das pharmazeutische Therapien zur Vorbeugung und Behandlung von ernährungs- und stoffwechselbedingten Erkrankungen entwickelt und vermarktet. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aimmune.co.uk.

Über Nestlé Health Science

Nestlé Health Science (NHSc), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Nestlé, ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich der Ernährungswissenschaften. Bei NHSc haben wir uns verpflichtet, ein gesünderes Leben durch Ernährung für Verbraucher, Patienten und ihre Partner im Gesundheitswesen zu ermöglichen. Wir bieten ein umfassendes Verbrauchergesundheitsportfolio mit branchenführenden Marken für medizinische Ernährung, Verbrauchsgüter und Vitamine, Mineralien und Nahrungsergänzungsmittel, die wissenschaftlich fundierte Lösungen für alle Facetten der Gesundheit darstellen - von der Vorbeugung über die Erhaltung bis hin zur Behandlung. NHSc definiert die Art und Weise neu, wie wir das Gesundheitsmanagement in verschiedenen Schlüsselbereichen angehen, wie z. B. pädiatrische Gesundheit, Allergie, Akutversorgung, Onkologie, metabolische Gesundheit, gesundes Altern, gastrointestinale Gesundheit und angeborene Stoffwechselstörungen. NHSc hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und beschäftigt über 5.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt, die sich dafür einsetzen, das Leben der Menschen für ein gesünderes Heute und Morgen zu verändern. www.nestlehealthscience.com.

