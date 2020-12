AIR FRANCE - Das Blatt hat sich gewendet

Nach der jüngsten Analyse zu Air France KLM ("Ein fallendes Messer aus dem CAC40-Index") sollte die Aktie der Luftfahrtgesellschaft "Richtung 2,50 EUR" nachgeben. Dies trat so ein, das Jahrestief lag im Bereich 2,60 EUR. Im November gab es dann allerdings - ausgelöst durch die Impfstoff-News am 9. November - eine kräftige Erholungsrally in der Aktie.

Wie geht`s hier weiter aus charttechnischer Sicht?

Die Erholungsbewegung verlief in 5 Wellen und damit impulsiv - ein mittelfristig sehr bullischer Aspekt. Kurzfristig konsolidiert die Aktie einen Teil der aufgelaufenen Kursgewinne.

EMA200 und EMA50 im Tageschart fungieren dabei in den kommenden Tagen und Wochen als wichtige Unterstützungszonen auf der Unterseite. Erst unterhalb von 4,00 EUR müsste man das mittelfristig bullische Chartbild wieder in Frage stellen.

Bis dahin bleiben Rücksetzer kaufenswert mit Kursziel im Bereich 6,30 bis 7,00 EUR.

Air France KLM Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)