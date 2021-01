AIR FRANCE - EMA50 hat gehalten

Das Fazit der jüngsten Betrachtung vom 16.12. ("AIR FRANCE - Das Blatt hat sich gewendet") lautete wie folgt: "EMA200 und EMA50 im Tageschart fungieren dabei in den kommenden Tagen und Wochen als wichtige Unterstützungszonen auf der Unterseite. Erst unterhalb von 4,00 EUR müsste man das mittelfristig bullische Chartbild wieder in Frage stellen. Bis dahin bleiben Rücksetzer kaufenswert mit Kursziel im Bereich 6,30 bis 7,00 EUR."

EMA50 hat gehalten

Nach der Analyse gab es wenig überraschend einen Rücksetzer, nach der Rallyphase zuvor hatten sich die Käufer eine Verschnaufpause aber auch redlich verdient. Dieser Rücksetzer wurde exakt am EMA50 im Tageschart wieder gekauft.

Der viel beachtete gleitende Durchschnitt (EMA50) wird auch in den kommenden Tagen das Zünglein an der Waage bleiben - oberhalb bleiben weiter die Bullen am Drücker - das nächste Kursziel lautet 5,50 EUR.

Air France KLM Aktie (Chartanalyse Tageschart)

