Air France-KLM warnt nach Milliardenverlust vor schwierigen Zeiten

Paris/London (Reuters) - Die französisch-niederländische Fluggesellschaft Air France-KLM warnte am Freitag nach einem Milliardenverlust im Sommerquartal vor noch schwierigeren Zeiten.

Die wieder zunehmenden Lockdowns im Kampf gegen die Corona-Pandemie würden die Passagierzahlen noch stärker einbrechen und das Kapitalpolster schneller schmelzen lassen, warnte Finanzchef Frederic Gagey am Freitag. Im vierten Quartal werde Air France weniger als 35 Prozent der Vorjahreskapazität anbieten. Bei KLM sei die Lage nur wenig besser. Für die Sommermonate, in denen Airlines normalerweise am meisten Geld verdienen, stand bei Air France-KLM ein Betriebsverlust von 1,05 Milliarden Euro zu Buche.

Bei der Konkurrenz ist die Lage nicht besser: Die japanische Fluggesellschaft Japan Airlines sagte am Freitag für das laufende Geschäftsjahr einen Rekordverlust von umgerechnet mindestens 2,7 Milliarden Euro voraus und will Flugzeuge außer Dienst stellen. Im Sommerquartal flog sie einen Fehlbetrag von umgerechnet 760 Millionen Euro ein. Die British-Airways-Mutter IAG häufte zwischen Juni und September einen Betriebsverlust von 1,3 Milliarden Euro an. Kostensenkungen seien das oberste Ziel, um das Überleben des Konzerns zu sichern, sagte der neue Vorstandschef Luis Gallego am Freitag. Zur IAG-Gruppe gehören neben British Airways auch Iberia und Vueling aus Spanien sowie die irische Aer Lingus.

Wegen der zunehmenden Lockdowns im Kampf gegen die Pandemie wird die Lage für Airlines noch düsterer und die Kapitalpolster schmelzen dahin. "Die allmähliche Schließung der Grenzen ab der zweiten Augusthälfte und das Wiederaufflammen der Pandemie haben die Ergebnis stark beeinflusst", sagte Air-France-KLM-Chef Ben Smith. Die französisch-niederländische Fluggesellschaft hat nach staatlichen Rettungspaketen noch 12,4 Milliarden Euro an Liquidität. Doch allein zwischen Juni und September verbrannte sie 1,22 Milliarden Euro an Barmitteln.

Die Aktien von Air France-KLM sackten um bis zu sechs Prozent ab auf ein Rekordtief von 2,61 Euro. Japan Airlines verloren an der Börse in Tokio 3,7 Prozent. Besser schlugen sich IAG mit plus 2,1 Prozent. Lufthansa-Papiere lagen mit 0,6 Prozent im Minus.