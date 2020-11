Air Products and Chemicals kündigt vierteljährliche Dividende an

Das Chemieunternehmen Air Products and Chemicals (ISIN: US0091581068, NYSE: APD) wird am 8. Februar 2021 eine Quartalsdividende in Höhe von 1,34 US-Dollar an seine Aktionäre ausbezahlen (Record date ist der 4. Januar 2021), wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.

Auf das Jahr hochgerechnet zahlt Air Products and Chemicals 5,36 US-Dollar an seine Investoren aus. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 270,36 US-Dollar (Stand: 19. November 2020) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,98 Prozent. Air Products and Chemicals erzielte im vierten Quartal des Fiskaljahres 2020 einen Umsatz von 2,32 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,28 Mrd. US-Dollar), wie bereits am 11. November 2020 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 494,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 518,7 Mio. US-Dollar). Der Konzern ist ein Anbieter von Industrie-, Prozess- und Spezialgasen sowie chemischen Rohstoffen und Zwischenprodukten. Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 15,05 Prozent im Plus und weist auf der aktuellen Kursbasis eine Marktkapitalisierung in Höhe von 59,7 Mrd. US-Dollar (Stand: 19. November 2020) auf. Saskia Haaker Redaktion MyDividends.de