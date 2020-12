Airbnb: Der IPO-Wahnsinn geht in die nächste Runde – Aktie dürfte kräftig durch die Decke gehen

Auch wenn die großen US-Indizes eher mit beiden Beinen auf der Bremse stehen, gehen die Kurse der Börsenneulinge alle durch die Decke. Der erste Kurs des amerikanischen Essenslieferanten Doordasch war in etwa doppelt so hoch, wie der Ausgabepreis. Während Doordash die Verdopplung nicht bis zum Handelsende durchhalten konnte, ging die Aktie des Software-Anbieters C3.ai, die für 42 Dollar zu haben war, mit einem Gewinn von 120 Prozent über die Ziellinie des ersten Handelstages. Airbnb, der bislang größte Börsengang des Jahres, toppt die bisherigen Börsenstarts aber noch einmal. Die Nachfrage war so gewaltig, dass die Aktie erst mit einiger Verspätung den Weg in den US-Handel fand.

Mehrfach den Ausgabepreis erhöht!

Dank der starken Nachfrage hatte Airbnb den Ausgabepreis noch einmal kurz vor dem Börsenstart erhöht. Investoren legten nun 68 US-Dollar pro Aktie auf den Tisch, wie das Unternehmen mitteilte. Erst Anfang der Woche hatte Airbnb die Spanne von 44 bis 50 Dollar auf 56 bis 60 Dollar angehoben. Damit setzt der Apartment-Vermittler die Reihe erfolgreicher Börsengänge fort, die das Corona-Jahr 2020 zu einem Rekordjahr bei Börsengängen in den USA machen.

Kurs mehr als verdoppelt

Bislang lässt der erste Kurs noch auf sich warten, da die Aktie aktuell vom Handel gestoppt ist. CNBC geht davon aus, dass der erste Kurs bei rund 153 Dollar liegen dürfte. Laut Berechnungen von FactSet soll der erste Kurs gegen 18 Uhr bei etwas mehr als 150 Dollar gelegen haben.

