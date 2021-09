AirBnB: Gewinne sichern!

Insgesamt arbeitet AirBnB seit Etablierung des Doppeltiefs um 130,00 US-Dollar an einem Doppelboden, der erst durch einen nachhaltigen Kursanstieg mindestens über 155,00 US-Dollar aktiviert werden dürfte. Zwar wurde zuletzt ein frisches Verlaufshoch bei 163,05 US-Dollar etabliert, allerdings lässt die aktuelle Aufwärtsbewegung Zweifel an einer direkten Fortsetzung der Rallye aufkommen. Ohne Frage sollten nun engere Stopps bei bestehenden Long-Positionen angesetzt werden.

Schwieriges Marktumfeld

Die fundamentale Ausgangslage aufgrund der zahlreichen Corona-Beschränkungen bremst AirBnB weiter aus, unter technischen Aspekten liegt ein weiteres potenzielles Ziel bei 170,00 US-Dollar. Aber erst darüber dürfte der Wert wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen und könnte im Anschluss seinen seit Anfang dieses Jahres bestehenden Abwärtstrend ansteuern. Zwischenzeitliche Rücksetzer könnten zuvor in den Bereich von 155,00 US-Dollar abwärts reichen, darunter müsste die breite Unterstützung bei 151,45 US-Dollar noch einmal aushelfen. Unter 150,00 US-Dollar sollte es nicht mehr abwärts gehen, dies würde nämlich den gesamten Bodenbildungsprozess aus Mitte dieses Jahres zunichtemachen.

AirBnB (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 160,64 // 161,98 // 163,05 // 165,00 // 167,01 // 170,00 US-Dollar Unterstützungen: 157,20 // 154,80 // 153,58 // 151,45 // 150,00 // 148,68 US-Dollar

Fazit

Positiv wäre ein Kurssprung über das Vorwochenhoch bei 160,64 US-Dollar zu bewerten, dies könnte direkte Anschlusskäufe an 163,05 Euro und darüber an 170,00 US-Dollar auslösen. Auf der anderen Seite könnte sich auch erst der Bereich um 155,00/151,45 US-Dollar als Sprungbrett für neuerliche Hochs erweisen. In jedem Fall sollten Stopps enger nachgezogen werden, ein Niveau um 150,00 US-Dollar wäre da gar nicht mal so schlecht angesetzt.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.