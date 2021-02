Airbnb, TUI, Lufthansa & Co: Wird 2021 das Jahr der Reise-Aktien?

Die Reise-Branche bietet Anlegern eine ganze Reihe an Anlagemöglichkeiten: Von Reiseveranstaltern über Airlines bis hin zu Buchungsportalen können Anleger in Tourismus-Aktien investieren. Andreas Lipkow von der comdirect berichtet, wie es 2021 angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie um die Reise-Branche steht – und ob der Tourismus dank Impfstoffen & Co bald einen regelrechten Boom erlebt?