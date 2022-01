AIRBUS - Aktie am Beginn eines neuen Rallyschubs?

Airbus SE - WKN: 938914 - ISIN: NL0000235190 - Kurs: 113,840 € (XETRA)

Die Airbus-Aktie scheiterte am 05. Januar 2022 am Widerstand bei 120,92 EUR und damit am Hoch aus dem Juli 2021. Die Aktie konsolidierte danach zunächst auf hohem Niveau, geriet aber unter Druck und setzte in den letzten beiden Tagen auf der Unterstützung bei 107,18 USD auf. Von dieser Unterstützung löst sich der Wert heute. Er reißt ein Aufwärtsgap zwischen 110,10 EUR und 110,86 EUR und zieht seitdem weiter an. Aktuell gehört die Aktie mit einem Plus von über 5 % zu den größten Gewinnern im Dax.

Die Aufwärtsbewegung seit März 2020 ist intakt. Ende November fiel der Wert nahe an den zugehörigen Aufwärtstrend ab, drehte aber knapp darüber nach oben ab. Die Kursverluste der letzten Tage gefährdeten diesen Trend bisher nicht.

Jetzt wieder Rally?

Die Airbus-Aktie könnte mit dem heutigen Tag zu einem erneuten Angriff an den Widerstandsbereich um 120,92 EUR ansetzen. Aber erst ein stabiler Ausbruch über diesen Bereich würde den Weg in Richtung Allzeithoch bei 139,40 EUR ebnen.

Sollte die Aktie aber doch noch unter 107,18 EUR abfallen, dann würde sich das Chartbild wieder eintrüben. Abgaben in Richtung 96,64 EUR wäre dann kurzfristig zu erwarten. Zudem würde dann ein Doppeltop drohen. Dieses wäre mit einem stabilen Rückfall unter 96,64 EUR vollendet. Und erst mit einem solchen Rückfall würde ein Ziel bei 77,15 EUR aktiviert werden.

Fazit: Der heutigen Anstieg könnte der Beginn einer neuen Rally sein. Allerdings stehen der Aktie noch wichtige Hürden im Weg.

Airbus Group SE

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)