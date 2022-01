AIRBUS - Aktie erneut am Abwärtstrend

Airbus SE - WKN: 938914 - ISIN: NL0000235190 - Kurs: 115,420 € (XETRA)

Seit dem Hoch vom 29. Juli 2021 bei 120,92 EUR befindet sich die Airbus-Aktie in einer Konsolidierung. Diese wird durch einen Abwärtstrend, der heute bei 115,60 EUR verläuft, begrenzt.

Anfang November scheiterte der Wert an diesem Trend und fiel danach auf 96,64 EUR zurück. Seit diesem Tief erholt sich die Aktie wieder und erreicht heute erneut den Abwärtstrend seit Juli 2021.

Kaufsignal möglich

Gelingt ein stabiler Ausbruch über diesen Abwärtstrend, dann wäre die mehrmonatige Konsolidierung in der Airbus-Aktie wohl beendet. In diesem Fall könnte die Aktie gen 120,92 EUR und später möglicherweise sogar an das Allzeithoch bei 139,40 EUR ansteigen. Allerdings ist der Anstieg in den letzten Tagen so steil, dass es wenig ratsam erscheint, direkt in einen Ausbruch hineinzukaufen. Das Risiko eines Fehlausbruchs wäre nämlich zunächst einmal hoch. Es erscheint sinnvoller, eine mögliche Konsolidierung nach einem Ausbruch abzuwarten, auch wenn man damit den Trade verpassen könnte.

Sollte die Aktie unter das letzte kleine Konsolidierungstief bei 111,30 EUR abfallen, würden Abgaben in Richtung 107,18 EUR oder sogar bis ca. 101,50 EUR drohen.

