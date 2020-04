AIRBUS - Aktie hebt nach schwachen Zahlen ab

Das Unternehmen kam heute mit Quartalszahlen - aus dem heutigen Newsflash:

"Der europäische Flugzeugbauer Airbus ist wegen der Corona-Krise im ersten Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich wurde ein Verlust von 481 Millionen Euro verbucht, nach einem Gewinn von 40 Millionen im ersten Quartal des Vorjahres. Der Umsatz verringerte sich um 15 Prozent auf 10,6 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sank um 49 Prozent auf 281 Milliarden Euro. Die Nettocashposition verringerte sich von 12,5 Milliarden Euro zum Jahresende 2019 auf 3,59 Milliarden Euro zum Ende des ersten Quartals. Im ersten Quartal konnten rund 60 Flugzeuge wegen der Corona-Pandemie nicht ausgeliefert werden, so Airbus. Wegen der Corona-Pandemie wagt Airbus keine neue Prognose für das Geschäftsjahr 2020."Das Fazit der jüngsten Airbus Analyse (Pfeil türkis im Tageschart unten) aus der vergangenen Woche ("AIRBUS - Zweite Chance für die Käufer?") lautete wie folgt: "Unter Chance-Risko-Aspekten ist die Aktie des Flugzeuherstellers durchaus ein Kandidat für die Kauf-Watchlist. Sollte hier in den kommenden Handelstagen der kurzfristig relevante Abwärtstrend im Tageschart überboten werden können, steht aus technischer Sicht einer zweiten Erholungswelle in Richtung EMA50 wenig im Wege."

Mit dem heutigen Anstieg über den angesprochenen Abwärtstrend im Tageschart fiel der Startschuss für die avisierte Erholungsrally in der Aktie. Diese bleibt oberhalb von 50 EUR nun erst einmal ganz klar bullisch Richtung 62 USD und potenziell sogar 70 EUR. Erst ein Rutsch unter das heutige Tagestief negiert das kurzfristig positiv zu interpretierende Chartbild. Danach sieht es aber aktuell nicht aus - die Bullen sind am Ruder.

Airbus Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)