AIRBUS - Aktie schnuppert an der 100 EUR-Marke

Airbus SE - WKN: 938914 - ISIN: NL0000235190 - Kurs: 98,850 € (XETRA)

Die im MDax gelisteten Anteilsscheine des europäischen Flugzeugbauers konnten in den vergangenen Monaten das Gros der Corona-Kursverluste wieder aufholen - eine beeindruckende Performance wenn man bedenkt, dass der Großteil des globalen Flugverkehrs weiterhin Pandemie-bedingt brach liegt.

Gelingt der Sprung in den dreistelligen Kursbereich?

Mittlerweile schnuppert der Wert bereits schon wieder am dreistelligen Kursbereich. Die kurzfristigen Chart-Strukturen sind weiterhin durch aus konstruktiv zu interpretieren: Nach dem jüngsten Ausbruch über den Widerstand bei 93,00 EUR konsolidiert die Aktie in einer Art bullischen Flaggenformation.

Der EMA50 und der Bereich um 93,50 EUR fungieren aktuelles kurzfristig als relevante Unterstützung auf der Unterseite. So lange diese Zone nicht per Tagesschluss unterboten wird, ist der Weg des geringsten Widerstands aus charttechnischer Sicht weiter nordwärts in den Bereich 113-120 EUR - die Bullen haben aktuell weiterhin das bessere Blatt aus technischer Sicht.

Airbus Aktie Chartanalyse Tageschart

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)