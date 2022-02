AIRBUS - Ausbruch auf neue Rallyhochs möglich

Airbus SE - WKN: 938914 - ISIN: NL0000235190 - Kurs: 118,440 € (XETRA)

Der Ende November begonnene steile Anstieg der Airbus-Aktien stoppte zunächst zu Jahresbeginn mit einem Verlaufshoch am mittelfristigen Widerstand bei 120,92 EUR auf Höhe des Hochs vom Juli 2021. Es folgte eine Korrektur, die zunächst sehr dynamisch verlief, letztlich aber an der Unterstützung bei 107,18 EUR beendet wurde und anschließend in eine neue Kaufwelle überging.

AIRBUS - Bullen haben die besseren Karten

Dieser Anstieg trifft jetzt auf den Widerstand bei 118,32 EUR, der bereits etwas angekratzt werden konnte. Über der Hürde könnte die Aktie direkt an den zentralen Widerstand bei 120,92 EUR anziehen. Sollte die Hürde auch aus dem Weg geräumt werden, wäre ein starkes Kaufsignal aktiv und mit Zugewinnen bis 126,00 EUR zu rechnen. Darüber könnten die Anteile von Airbus sogar die Hürde bei 129,70 EUR ansteuern.

Ein Rückfall unter 115,36 EUR hätte dagegen eine weitere Korrektur bis 112,48 EUR zur Folge. Dort sollte sich der Aufwärtstrend allerdings fortsetzen, um die Chance auf einen Ausbruch auf neue Jahreshochs zu wahren.

Charttechnisches Fazit: Die Airbus-Aktie kann oberhalb von 118,32 EUR den Widerstand bei 120,92 EUR attackieren. Sollte die Hürde gebrochen werden, dürfte eine Rally bis 126,00 EUR folgen.

Airbus Chartanalyse (Tageschart)

