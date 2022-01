Airbus: Auslieferungsziel laut Insidern übertroffen – Flugzeugbauer bleibt die Nummer Eins

Der Flugzeugbauer Airbus hat sein Auslieferungsziel von 600 Maschinen im abgelaufenen Jahr laut Insidern übertroffen. Dank eines Schlussspurts im Dezember habe der Hersteller insgesamt rund 610 Jets an seine Kunden übergeben, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag und berief sich dabei auf mit den Zahlen vertraute Personen. Derzeit würden die Daten geprüft, sodass die genaue Zahl noch nicht feststehe. In jedem Fall wäre der europäische Konzern damit das dritte Jahr in Folge weltgrößter Flugzeughersteller vor dem US-Konkurrenten Boeing .

Nach einer Reihe von Neuaufträgen gegen Jahresende könnte Airbus seinen Rivalen auch bei der Auftragsbilanz hinter sich gelassen haben. Ein Airbus-Sprecher wollte sich zu den Informationen nicht äußern. Die Veröffentlichung der offiziellen Zahlen ist demnach erst für kommende Woche geplant.

An der Börse haben die Anleger positiv auf die Nachrichten reagiert und die Aktie gut drei Prozent ins Plus gehoben.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: vaalaa / shutterstock.com

